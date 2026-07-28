España lucha contra los incendios y la Dirección General de Tráfico ofrece una herramienta con la que podrás consultar en tiempo real las carreteras cortadas por los fuegos

Cómo enfriar el coche en verano: "El error más habitual es entrar y encender el aire acondicionado"

Compartir







Los incendios están azotando España. En las últimas semanas, las llamas han arrasado miles de hectáreas, obligando a evacuar a miles de personas, mientras los servicios de emergencias continúan luchando para controlar los fuegos que están calcinando España. La DGT pone a disposición de los ciudadanos los mapas interactivos, una herramienta con la que podrás consultar qué carreteras están cortadas a causa de los incendios. Además, la Dirección General de Tráfico da una serie de consejos para actuar con seguridad si te encuentras con un incendio al volante.

Los mapas interactivos de la DGT que te salvarán de los incendios

España está viviendo una situación muy complicada con los incendios. Además, el calor extremo y la falta de lluvia no ayudan para extinguir los fuegos. La Dirección General de Tráfico pone a disposición de todos los conductores los mapas interactivos, una herramienta digital que funciona mediante geolocalización y satélite, con la que podrás revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. En los mapas interactivos se registran todas las incidencias, incluyendo los incendios, las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, cortes de tráfico, cámaras de control o radares de velocidad.

A través de este enlace podrás entrar con tu ordenador, tablet o teléfono móvil a los mapas interactivos. Lo primero que visualizas nada más entrar a la página web, es el mapa de España con distintos símbolos, que te avisan de carreteras cortadas por incendios, retenciones, obras, accidentes de tráfico, radares… Si vas pasando con el cursor y pinchas (en caso de que estés con el ordenador) o solo tocando con el dedo (móvil o tablet), los mapas interactivos te mostrarán de qué incidencia se trata.

Cuando accedes al mapa, verás líneas rojas y blancas con símbolos de fuego, que son las carreteras cortadas por los incendios. Con los mapas interactivos, podrás ver el estado de las carreteras, que está representado mediante una serie de colores que indican el nivel de circulación: negro (no se puede circular, vía cortada o cerrada), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, tráfico irregular, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas). Además, puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular, para ver si está afectada por los incendios. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico.

Con la información que dan, los mapas interactivos se convierten en una herramienta muy importante para evitar los incendios y no sufrir imprevistos en la carretera. La DGT también explica que puedes encontrar información actualizada en las cuentas de X (antes Twitter) de la propia Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes), en el teléfono 011 y en los boletines de la radio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así es cómo debes reaccionar ante un incendio, según la DGT

Ante un fuego, la Guardia Civil de Tráfico y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado hacen cortes preventivos en las carreteras para que trabajen los medios de extinción y para proteger del incendio y del humo a los usuarios de las vías de acceso cercanas. La DGT pide que en estas situaciones, lo mejor es mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales de seguridad y de los agentes en carretera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Si nos sorprende un incendio circulando por la carretera, la DGT explica que hay un trabajo previo muy importante que puede ahorrar un disgusto, y ese es viajar con agua en el coche y la batería del móvil bien cargada. Además, la Dirección General de Tráfico aclara cómo debes actuar ante un incendio:

No tratar de atravesar el fuego y buscar un sitio seguro para detener el coche. Escoger un lugar que se encuentre lejos de las llamas , en la dirección contraria a la que sople el viento y sin vegetación alrededor. Si nada de esto es posible, lo mejor es optar por una zona ya quemada. Si se está circulando por una ruta off road, hay que buscar el asfalto ya que éste actuará de cortafuegos.

Escoger un , en la dirección contraria a la que sople el viento y sin vegetación alrededor. Si nada de esto es posible, lo mejor es optar por una zona ya quemada. Si se está circulando por una ruta off road, hay que buscar el asfalto ya que éste actuará de cortafuegos. Una vez detenido el vehículo, es muy importante encender las luces de emergencia para alertar a los otros conductores de nuestra posición. El humo hará que haya poca visibilidad , por ello, si todavía es necesario circular un poco más con nuestro vehículo, se debe reducir la velocidad y mantener las distancias para evitar cualquier accidente.

para alertar a los otros conductores de nuestra posición. , por ello, si todavía es necesario circular un poco más con nuestro vehículo, se debe reducir la velocidad y mantener las distancias para evitar cualquier accidente. Imprescindible llamar a emergencias.

Si es inevitable abandonar el vehículo, hay que cubrir toda la piel del cuerpo y las vías respiratorias y alejarse del fuego.

y alejarse del fuego. Atrapados en un incendio. Si se ve bloqueado y desorientado en una carretera en medio de un incendio, llame inmediatamente a Emergencias (112). En una situación así, es muy posible que no encuentre una salida por sí mismo, ni sepa en qué dirección está ni hacia donde avanza el fuego.

La DGT también quiere remarcar que hay acciones que no se deben hacer en caso de que nos sorprenda un incendio al volante: