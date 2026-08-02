Las estaciones de servicio disponen de planes de emergencias que conocen todos los empleados

Última hora de los incendios: el fuego en Casas de Millán, en Cáceres, está "en vías de estabilización", los vecinos vuelven a sus casas pero con orden de confinamiento

Compartir







Las estaciones de servicio españolas cuentan con protocolos específicos en caso de incendio y preservan sus reservas de combustible en tanques subterráneos de alta seguridad, lo que sirve de escudo frente a fuegos forestales como los que están asolando la Península Ibérica este verano.

Fuentes del sector consultadas por EFE insisten en que, en un incendio, la máxima prioridad siempre es proteger a las personas y valoran el papel de las gasolineras en estas situaciones de crisis, ya que pueden abastecer a los vehículos que combaten las llamas y sirven de punto de apoyo logístico para los operativos.

Protocolos

Según exponen desde la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), que integran Repsol, Moeve, Galp, BP y Saras, las estaciones de servicio disponen de planes de emergencias que conocen todos los empleados.

Dichos protocolos también se comunican a Protección Civil y a los Bomberos, cuenta a EFE el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán.

Además, si las gasolineras están en zonas categorizadas de alto riesgo de incendio forestal, deben tener un plan de autoprotección, realizado en coordinación con la Policía Nacional o Local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En estos supuestos deberán contar con una franja perimetral de seguridad, esto es, una especie de cortafuegos de mínimo 15 metros de ancho alrededor de la estación de servicio, que estará lo más lejos posible de la instalación mecánica (zona de tanques y descargas, tuberías...).

El secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (AEESCAM), Víctor García Nebreda, se remite a la norma de seguridad industrial que regula las instalaciones de suministros de combustible a vehículos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En ella se especifica cómo han de ser los medios de extinción en función de dónde se ubique la gasolinera o los extintores a colocar en las distintas zonas de la instalación. Si está en zona urbana y hay una red de agua contra incendios, obliga a colocar un hidrante exterior y determina cómo debe ser la señalización.

Seguridad

La prioridad de los protocolos es mantener la seguridad de las personas, tanto de clientes como de trabajadores y colaboradores.

Rabadán explica que las gasolineras desatendidas deben tener un sistema automático de detención. Aunque antes de abandonar el establecimiento, "se deja en condiciones adecuadas y controladas", responden a EFE desde AICE.

El primer paso es "cortar todos los suministros eléctricos, dejando desactivada la instalación, y poner en acción una evacuación ordenada de la misma", apunta el secretario general de AEESCAM, y añade que el corte se realiza desde una roseta obligatoria que deja sin electricidad a la instalación de forma instantánea.

Tanques subterráneos

Ahora bien, el producto "nunca se saca de los tanques" porque hacerlo conllevaría un riesgo mayor, aclara el director general de CEEES. De este modo, el combustible se mantiene en depósitos "enterrados y protegidos bajo asfalto u hormigón", detalla AICE.

La gran mayoría de los tanques son de doble pared, con alarma antiderrame, y vienen regulados por la normativa de seguridad industrial, que les exige distintos requisitos en función de la instalación.

Tratar de vaciarlos para trasladar el combustible "sería mucho más peligroso, ya que lleva tiempo y se pueden producir escapes de gases", recalca a EFE García Nebreda. Y es que lo inflamable no es el producto en sí, sino los gases que podrían desprenderse de su trasiego y entrar en contacto con la electricidad.

Prevención

Fuentes de AICE ponen de relieve el papel de la prevención, que "empieza mucho antes del incendio, ya que la mejor actuación es evitar que el fuego encuentre combustible alrededor de la instalación".

De ahí que, durante todo el año, se realicen labores de mantenimiento y control de vegetaciones de las gasolineras y su entorno.

Apoyo en emergencias

Los históricos incendios forestales de este verano han puesto a prueba los estándares de seguridad de las estaciones de servicio.

En la Comunidad de Madrid, García Nebreda dice que, "obviamente", las gasolineras ubicadas en los municipios donde ha llegado el fuego han sufrido daños materiales. Sin embargo, no se ha reportado ningún incidente que haya supuesto una situación grave.

Pero episodios así también revelan la utilidad logística de estas instalaciones, que no sólo provén de combustible a los vehículos de extinción, sino que se convierten en puestos de mando avanzados y de descanso para el operativo y los propios vecinos, concluye el sector.