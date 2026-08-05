Manuel Pimentel Sevilla, 05 AGO 2026 - 19:30h.

Un informe forense incorporado a la causa judicial relaciona las patologías que sufre parte del vencindario de la barriada Guadalquivir con la contaminación por hidrocarburos

Diez años después de una fuga de gasolina, Ecologistas en Acción denuncia que los vecinos siguen inhalando las sustancias tóxicas

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Los problemas de salud variados y frecuentes son un denominador común entre los aproximadamente 4.000 vecinos que residen en la barriada Guadalquivir en Coria del Río, Sevilla. Llevan una década inhalando vapores de gasolina y denunciando la contaminación por hidrocarburos.

Ahora, unos informes forenses que ya están en manos de la Justicia les ha dado la razón al vincular directamente la exposición continuada a sustancias tóxicas con los daños en la salud que padecen parte del vecindario.

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Según los peritos del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, unas 70 familias, personadas en la investigación, sufren síntomas compatibles con la exposición a estos hidrocarburos aromáticos.

Un fuga de gasolina

Para entender el origen del foco de contaminación hay que remontarse al año 2017. Según la investigación, el origen de la contaminación está en un escape de combustible procedente de la estación de servicio Zamarrila, tal.y como denuncia Ecologistas en Acción. Desde ahí, se habría filtrado al subsuelo a través de unos conductos agrietados, extendiéndose por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.

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De este modo, los ecologistas denuncian que alrededor de 4.000 personas continúan llevan desde entonces viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina porque la contaminación del suelo, agua y aire continúa sin solución.

Patologías graves

Durante la última década, numerosos vecinos han padecido enfermedades, síntomas persistentes y graves problemas de salud que han motivado múltiples evaluaciones médicas y forenses.

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Rogelia Fernández, portavoz de los vecinos afectados, padece dolores musculares, problemas respiratorios y mareos, asegura, por culpa del vertido. A ella, el médico le recomendó abandonar su casa "por riesgo de exposición a sustancias tóxicas”, algo que no se puede permitir.

También expone el caso de un bebé que sufrió una intoxicación por benceno durante el ermbarazo, lo que le causó "problemas renales y digistivos de díficil solución".

La asociación de vecinos dice haber documentado diversos casos de “leucemia, tumores y alteraciones neurológicas", como consecuencia de "la exposición a largo plazo a los hidrocarburos aromáticos” procedentes de la contaminación que sufren.

Investigación judicial

Los resultados del informe han sido incorporados al procedimiento judicial y respaldan las denuncias que las personas afectadas vienen realizando desde hace años. Según Ecologistas en Acción, estos datos coinciden con las conclusiones recogidas en el informe de la Fiscalía General del Estado de 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.

"La ciudadanía nunca exageró. Durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública y los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento", afirma el portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González.

Además, ha lamentado "que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado”.

La gasolinera, bajo la lupa

En 2020, los dos administradores y al gerente de la gasolinera fueron detenidos por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con afección grave a la salud de las personas, según recoge EuropaPress.

Los investigados negaron que la estación de servicio sufriese fugas en sus depósitos y alegaron que un año antes fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos hacia el subsuelo.

El procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, mientras diferentes administraciones —entre ellas la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa— siguen personadas en un procedimiento de enorme complejidad.

Efectos a largo plazo

La inhalación prolongada o crónica de hidrocarburos, sustancias presentes en la gasolina, disolventes, pinturas y pegamentos, provoca daños multisistémicos graves e irreversibles, deterioro del sistema nervioso central (SNC) y un alto riesgo de desarrollar leucemia.

Este tipo de compuestos son capaces de cruzar con facilidad la barrera hematoencefálica y destruyen progresivamente las capas protectoras de las neuronas.

Además, provocan affeciones respiratorias como bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, así como problemas de fertilidad y en el sistema inmune.