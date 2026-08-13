"No afecta en modo alguno a los flujos turísticos", asegura el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi

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El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha insistido nuevamente en que el Gobierno solo levantará la suspensión del acuerdo Schengen con España cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en territorio nacional español el 15 de agosto.

"Al inicio de la crisis, se apuntaba a la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto, circunstancia que confirma plenamente la medida vigente y que ha llevado al ministro del Interior español a hablar de un auténtico ataque a la integridad territorial de su país", ha explicado durante una comisión parlamentaria.

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Asismimo, el ministro del Interior ha apuntado a que las autoridades marroquíes "están reforzando sus medidas preventivas" en torno a localidades cercanas a Ceuta "mediante el redespliegue de unidades de seguridad procedentes de otras regiones".

El "riesgo de nuevas movilizaciones"

"No cabe descartar el riesgo de que nuevas movilizaciones y concentraciones, sumadas al descontento juvenil, puedan ser aprovechadas a través de las redes con fines de radicalización o reclutamiento", ha detallado, agregando además que existen campañas en redes sociales que buscan "empujar a miles de ciudadanos extracomunitarios" hacia la ciudad autónoma.

Piantedosi ha apuntado así que lo "único" que mueve al Gobierno italiano es "la protección de la seguridad nacional". "Como ya ha anunciado el Gobierno, la decisión de suspender la aplicación del acuerdo de Schengen no se revisará antes del 15 de agosto y, en cualquier caso, sólo después de que se excluyan completamente los riesgos de seguridad para Italia", ha dicho.

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Piantedosi ha reiterado que "el problema no reside en el compromiso de las autoridades de Madrid, sino en la ingobernabilidad objetiva de una crisis de esta magnitud", que ha puesto de manifiesto "la existencia de elevados perfiles de riesgo para la seguridad interior", especialmente porque "algunas zonas de Marruecos, incluidas las cercanas a Ceuta, han sido históricamente objeto de reclutamiento y radicalización por parte de grupos yihadistas".

"Fuera de discusión"

"Me gustaría reiterar que nuestra decisión de restablecer temporalmente los controles fronterizos, aéreos y marítimos en las fronteras interiores no es una medida dirigida contra España o cualquier otro socio. Está fuera de discusión cualquier acto de este estilo con respecto a España, país vinculado a nosotros por lazos históricos de amistad y hermandad", ha argüido.

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Piantedosi ha recordado también que los controles van dirigidos "únicamente a los ciudadanos de terceros países procedentes de fuera de la UE". "No afecta en modo alguno a los flujos turísticos; los primeros informes dan testimonio de que el impacto de la medida en los ciudadanos europeos ha sido nulo hasta ahora", ha defendido.

El titular del Interior ha afirmado que se ha acusado al Gobierno italiano, sin razones, de "utilizar lo ocurrido en Ceuta con fines políticos". "Considero que esta acusación debe rechazarse de plano; a mi juicio, no revela más que una reacción hipócrita y falaz por parte de quienes aún carecen de una comprensión clara de las respuestas adecuadas, a escala internacional, europea y nacional, ante el fenómeno migratorio al que nos enfrentamos", ha destacado.