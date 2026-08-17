Cuándo volverán a sus casa los más de mil vecinos que aún siguen desalojados por el incendio de Huesca

Paz Serrano 17 AGO 2026 - 16:34h.

Aragón despide al miembro de la UME fallecido al volcar el camión autobomba que conducía

Los trabajos de extinción del incendio de Riglos, Huesca, se centran en el flanco derecho: "Nos preocupa su evolución ahí"

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Tras diez días de lucha contra las llamas y 17.500 hectáreas arrasadas, los equipos de extinción ven con cierta esperanza la posibilidad de controlar el incendio de Huesca. Las lluvias de las dos últimas noches han permitido avanzar en el flanco derecho, donde persisten focos que complican la estabilización definitiva.

19 localidades evacuadas

La emergencia mantiene aún desalojadas a 19 localidades. Más de mil personas llevan una semana fuera de sus casas, pendientes de la evolución del incendio y del trabajo de los técnicos. “Mucha pena cuando veamos lo alrededor”, lamentan algunos vecinos, conscientes de que el regreso será difícil.

Antes de autorizar la vuelta, los servicios de emergencia evalúan uno a uno los elementos básicos que garanticen la seguridad. Se analiza la potabilidad del agua, se revisan los tendidos eléctricos y se comprueba el estado de las infraestructuras esenciales, como confirma una de las afectadas que sueña con “volver prontito a casa”.

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También los hay que tienen claro que este retorno no será inmediato, algo que algunos vecinos ya dan por hecho cuando afirman que “esa vuelta a casa no va a ser antes de cuatro o cinco días como mínimo”.

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Además, la jornada ha estado marcada por un golpe especialmente duro para los equipos de extinción. Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) falleció tras volcar el camión autobomba en el que viajaba. Su muerte ha sacudido a todos los operativos desplegados en la zona y ha teñido de luto el trabajo de estos días. En su honor, se ha celebrado un minuto de silencio y Aragón ha decretado un día de luto oficial.