Puri Ruiz 18 AGO 2026 - 07:15h.

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La comunicadora, conocida en redes sociales como La Gastrónoma, donde acumula 213.000 seguidores, tuvo un comienzo profesional que le ha abierto muchas puertas

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A veces, el azar juega a favor. Hay quienes tienen su plan de vida completamente estructurado y, de repente, sucede algo que da un impulso. En el caso de Mapi Hermida, una de las comunicadoras más prestigiosas del momento y autora de libros como 'No me da la vida', la casualidad tuvo un papel protagonista cuando tan solo era una estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Y fue de lo más sorprendente.

Mapi es una reconocida influencer del mundo de la gastronomía

A sus 46 años, Mapi es directora de comunicación de un importante grupo de alimentación. Además, es una destacada creadora de contenidos: en su cuenta de Instagram La Gastrónoma, donde reúne ya a 213.000 seguidores, da a conocer restaurantes en Madrid que le han gustado, recetas y hasta detalles de protocolo cuando nos sentamos a comer.

El éxito de La Gastrónoma ha hecho que se convierta en un referente dentro del mundo de la restauración. Si vives en la capital o vienes de turismo, este perfil de redes sociales se va a convertir en una magnífica guía para encontrar lugares con encanto, dónde comer bien por poco dinero o donde encontrar ese plato que tanto te gusta.

La casualidad que cambió la vida de Mapi

Pero hablábamos al principio de las casualidades que determinan en parte nuestra vida y así precisamente, ‘Casualidades de la vida’, se llama el pódcast de Philippe González por el que Mapi se pasó recientemente. En él, sus invitados hablan de ese momento inesperado que cambia tu destino, y Mapi Hermida explicó cuál fue el momento en el que el suyo dio un giro de 180 grados.

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“Tuve un momento crítico en mi vida”, explicaba delante de Philippe. “Tuve que estudiar todo con becas y empezar a trabajar desde muy pequeñita”. Pero Mapi, a la que la vida no se lo estaba poniendo fácil, tuvo una voluntad férrea de seguir el camino que se había marcado. Ocurrió en TVE: “Yo llamé a la puerta y dije: ‘Soy una estudiante de tercero de Periodismo que quiere hacer un reportaje en la tele, ¿puedo ir a entrevistaros?”. Allí estaban, cuenta, iconos del periodismo televisivo como Lorenzo Milá, o comunicadores como Alfredo Urdaci. “Supuso establecer un vínculo”, añadía Mapi sobre su toma de contacto con la televisión pública, y también reveló que les pidió trabajar allí en verano.

La reina Letizia fue su mentora

Precisamente con Urdaci comenzó a trabajar en el TD2 (el telediario que se emite en la franja de tarde-noche en TVE) cuando aún estaba estudiando su carrera. Y ahí es donde reveló el detalle que poca gente conoce: “Fui becaria de Letizia Ortiz”. Y agregó: “Esto lo suelo contar y me ayuda mucho en entrevistas de trabajo porque siempre lo digo y digo: ‘Mira, al menos así se acuerdan de mí”.

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“Al final eres una chavala de 20 años que llega a Televisión Española, que de repente locutas”, explicaba Mapi para subrayar la importancia de que todo se pusiera a su favor siendo tan joven. “Aquello fue un impulso profesional, se me abrieron muchas otras puertas”, reconoce. Entre ellas, la Agencia EFE, Air France o L’Oréal, donde trabajó para su departamento de comunicación. Hoy, con una trayectoria consolidada, sigue recordando aquel momento en que pidió trabajar un verano para TVE y coincidió con la que, años más tarde, sería la reina de España.