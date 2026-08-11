Antoni Mateu 11 AGO 2026 - 17:09h.

Manuel García Howlett, experto en plagas, aclara si hay menos mosquitos este año en España o si es solo una sensación general

Cinco olas de calor en menos de dos meses: ¿está siendo el verano de 2026 más caluroso que los anteriores?

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¿Hay menos mosquitos este verano en España? ¿Tiene el cambio climático algo que ver? ¿Son las olas de calor las responsables de que tengamos menos mosquitos? Aunque comúnmente se asocia el verano y el calor al aumento de estos insectos, lo cierto es que los factores que más tienen que ver están relacionados con el agua y con la humedad. Además, según está demostrado científicamente, a más temperatura y sequedad, menos población de mosquitos y, sobre todo, en grandes ciudades.

Para salir de dudas, desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con Manuel García Howlett, experto en plagas y director de ANECPLA que ha explicado lo que ha sucedido este año en España.

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Se ha observado un cambio en su distribución

La presencia de mosquitos depende “mucho de la especie y de las condiciones ambientales de cada zona”, comienza García. Sin embargo, pone encima de la mesa que se observa “un cambio en su distribución y en su dinámica”.

Explica que el número de mosquitos varía “entre zonas urbanas, rurales, humedales o áreas costeras, e incluso entre barrios de una misma ciudad, en función de la disponibilidad de agua para la puesta de huevos y del tipo de especie presente”. Es decir,, no se trata de que haya menos, sino que cambia su población y lo hace de forma desigual.

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“Las temperaturas elevadas aceleran el desarrollo de muchas especies”

Del mismo modo que el experto explica que el calentamiento global “acelera el desarrollo de muchas especies”, también enfatiza que no todos los seres vivos tienen el mismo umbral de resistencia a determinadas temperaturas. Esto deriva en que “se reduce el período del día en el que son activos, se acorta la longevidad y se eleva la tasa de mortalidad”, según García Howlett.

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Si se tiene en cuenta que los mosquitos necesitan de humedad para su ciclo vital, pero el cambio climático convierte todo en ambientes más secos, entonces ocurre que “la sequía elimina algunos puntos de reproducción, pero favorece que determinadas especies se adapten a utilizar pequeños recipientes con agua acumulada en entornos urbanos. Un buen ejemplo es el mosquito tigre, perfectamente adaptado a aprovechar pequeñas acumulaciones de agua en macetas, imbornales, cubos o bebederos”. Aquí, por lo tanto, no sólo cambia el ciclo de las especies autóctonas: hay especies invasoras que se aprovechan del fenómeno.

Preguntado por si la situación es "preocupante" el experto matiza que "preocupa la expansión de mosquitos del género Culex, transmisores del Virus del Nilo Occidental, cuya actividad está estrechamente relacionada con las condiciones ambientales. Más que hablar de mosquitos más resistentes, desde ANECPLA preferimos hablar de especies con una extraordinaria capacidad de adaptación a escenarios cambiantes”.

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¿Dónde hay más mosquitos y cuáles son los más peligrosos?

Con todo este panorama, ¿dónde hay más incidencia de plagas de mosquitos en España? Manuel García Howlett explica que suelen registrarse en zonas donde existe agua estancada o ambientes favorables para su reproducción, como humedales, áreas agrícolas, márgenes de ríos, urbanizaciones con jardines o municipios próximos a espacios naturales.

Y en cuanto a las especies más peligrosas, "aunque el mosquito tigre es probablemente la especie más conocida por su expansión en España, no es la única”. Además del anteriormente mencionado Culex, García enumera los siguientes: “los que pueden actuar como vectores de enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika o la fiebre amarilla. Por último, hay que seguir vigilando las especies de mosquitos asociadas a humedales, destacando las del género Anopheles, que son potenciales vectores de la malaria, u otras especies que por su número y comportamiento pueden generar grandes molestias, como por ejemplo el mosquito de marisma Ochlerotatus caspius".