El abogado ha fallecido a los 72 años tras una larga enfermedad degenerativa.

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"Esta mañana ha muerto mi padre a los 72 años después de una enfermedad larga y dura. Quienes han lidiado con la enfermedad degenerativa saben de lo que hablo. La familia, su pareja y yo estamos muy agradecidos a todos los que habéis acompañado y dado cariño. Él ya descansa". Así ha anunciado Ramón Espinar el fallecimiento de su padre, Ramón Espinar Gallego, primer presidente de la Asamblea de Madrid, consejero de Cultura y también portavoz del Gobierno regional durante la Presidencia de Joaquín Leguina, entre 1983 y 1995.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha lamentado su fallecimiento y trasladado el pésame a la familia. "La política madrileña pierde a Ramón Espinar Gallego, primer presidente de la Asamblea de Madrid, alcalde de Leganés y consejero del presidente Leguina", ha trasladado.

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Desde el Ayuntamiento de Leganés han expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento del que fuera alcalde de la ciudad tras las primeras elecciones de la democracia. "En nombre de toda la Corporación municipal, hacer llegar nuestras más sentidas condolencias y mandar todo nuestro ánimo a la familia y amigos", han señalado.

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Ramón Espinar formó parte de Gobierno de Leguina y, desde 1987 a 1991, fue consejero de Cultura y portavoz del Gobierno regional, mientras que desde 1991 a 1995 ejerció el cargo de consejero de Hacienda.

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Fue abogado, licenciado en derecho y trabajó como administrativo. Fue miembro del Comité Provincial de la UGT de Madrid y del Comité Regional de la Federación Socialista Madrileña a la que representó en el Comité Federal del PSOE. Además, fue elegido alcalde de Leganés en las primeras elecciones municipales de la democracia celebradas en abril de 1979 y reelegido en mayo de 1983, dejando el cargo para incorporarse como diputado a la Asamblea de Madrid, según la Fundación Pablo Iglesias.

Durante su etapa como alcalde formó parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias y fue diputado autonómico por Madrid desde 1983 a 1999, siendo presidente de la Asamblea de Madrid entre 1983 y 1987. En 1995 dejó la política activa para dedicarse al ejercicio de la abogacía y fue presidente de la Asociación Cultural Ideas, además de ser, entre 2007 y 2010, consejero y vicepresidente de Caja Madrid.

Fue imputado por el escándalo de las tarjetas black en el que se vieron involucrados los consejeros de Caja Madrid, acusado de haberse beneficiado ilegalmente con una de las tarjetas opacas. En febrero de 2017 la Audiencia Nacional lo condenó por ello a un año de prisión.