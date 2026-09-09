Este 9 de septiembre, Noruega despide al rey Harald con unos actos protagonizados por la familia real noruega y a los que acudirán, entre otros, los reyes Felipe y Letizia

Así será el funeral del rey Harald de Noruega que reunirá a numerosos 'royals': procesión por Oslo y con la presencia de Marius Borg

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El funeral de Estado de Harald V de Noruega, que se celebra este miércoles, 9 de septiembre, en la Catedral de Oslo, reunirá a numerosas casas reales. Entre los asistentes se encuentran los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía, que viajarán a Noruega para acompañar a la familia real en el primer gran acto de Haakon VIII como nuevo monarca tras la muerte de su padre.

Pero para Felipe VI la cita tiene, además, un carácter personal. Haakon y Felipe mantienen una relación de amistad que se remonta a su juventud, cuando ambos eran todavía príncipes herederos, y que se ha mantenido durante décadas a pesar de la distancia y de sus respectivas responsabilidades.

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Ahora, con Haakon recién llegado al trono tras el fallecimiento de Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años, Felipe volverá a estar a su lado para despedir al monarca que durante 35 años estuvo al frente de Noruega y acompañar al nuevo soberano en sus primeros días como rey.

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El inicio de su amistad

Felipe VI y Haakon se llevan cinco años y sus caminos comenzaron a cruzarse durante los años noventa. Ambos pertenecían a una generación de jóvenes herederos europeos que, además de coincidir en actos oficiales, compartían encuentros privados y vacaciones y que terminaron desarrollando una relación mucho más personal.

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El vínculo tenía, además, un componente familiar. La reina Sofía pertenece a la misma dinastía de los Glücksburg que la familia real noruega. De hecho, Sofía y Harald fueron parientes y mantuvieron una relación de amistad durante toda su vida. Tal fue que, de hecho, se llegó a hablar de un enlace nupcial entre ellos.

El entonces rey noruego también estuvo unido por una estrecha amistad al rey Juan Carlos, con quien compartía, entre otras cosas, su pasión por el mar y la vela.

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Pero el vínculo entre Felipe y Haakon fue más allá. Durante aquellos años, el entonces príncipe de Asturias viajó en diferentes ocasiones a Noruega y compartió momentos privados con el heredero noruego.

Fue también en ese ambiente donde surgió uno de los capítulos más conocidos de la vida sentimental de Felipe: su relación con la modelo noruega Eva Sannum.

Durante años se difundió la versión de que había sido Haakon quien había presentado a Felipe VI y Sannum. Sin embargo, la propia Sannum desmintió esa historia y explicó que ambos se habían conocido casualmente en Madrid en 1996.

Lo que sí es cierto es que es que el actual rey y Eva viajaron en varias ocasiones a Oslo durante su relación y compartieron círculo de amistades con Haakon.

La boda de Haakon y Mette-Marit, un momento histórico

Pero, sin duda, uno de los momentos más recordados de aquella amistad fue la boda de Haakon con Mette-Marit, celebrada en Oslo el 25 de agosto de 2001.

El entonces príncipe de Asturias acudió al enlace acompañado por su madre, la reina Sofía, y también por Eva Sannum. Las imágenes de ambos tomadas durante la celebración fueron muy sonadas durante aquella época en la prensa española.

Aquella boda no solo unió oficialmente a Haakon y Mette-Marit. También permitió ver hasta qué punto Felipe formaba parte del círculo personal del heredero noruego. Tres años después, la relación daría un paso todavía más significativo.

Felipe VI, padrino de Ingrid Alexandra

Cuando Haakon y Mette-Marit tuvieron a su primera hija, Ingrid Alexandra, decidieron contar con Felipe VI como uno de sus padrinos de bautismo.

La princesa nació el 21 de enero de 2004 y fue bautizada el 17 de abril de aquel año en la capilla del Palacio Real de Oslo. Felipe no pudo asistir a la ceremonia porque se encontraba a pocas semanas de su boda con la entonces princesa Letizia, pero su elección como padrino dejó constancia del vínculo entre ambas familias.

Y cuando la actual heredera al trono noruego recibió la confirmación en 2019, el ya rey Felipe VI viajó a Oslo para acompañarla. Durante la ceremonia participó activamente en el acto e ncluso le hizo un regalo personal: un brazalete que entregó a su ahijada.

Tres años después, volvió a encontrarse con ella en un momento fundamental de su vida: la celebración de su mayoría de edad. En junio de 2022, Su Majestad viajó a Oslo para participar en los actos organizados con motivo de los 18 años de la princesa heredera. El monarca asistió en solitario a la cena de gala ofrecida en su honor.

Uno de sus últimos encuentros

Una de las imágenes que mejor refleja la relación entre ambos se produjo lejos de los palacios. En junio de 2022, Felipe VI y el entonces príncipe Haakon coincidieron en la final masculina de Roland Garros, en París. Los dos se sentaron juntos en el palco para presenciar el histórico triunfo de Rafael Nadal frente al noruego Casper Ruud.

La organización oficial del torneo destacó que el rey de España y el príncipe heredero noruego estuvieron sentados juntos durante la final, y las fotografías mostraron a ambos conversando mientras seguían el partido.

Era una imagen muy diferente a la habitual de dos miembros de casas reales coincidiendo en una ceremonia. Felipe y Haakon aparecían relajados, comentando el encuentro y compartiendo la emoción de una final significativa para los dos países. Y es que para España era la decimocuarta victoria de Nadal en París. Para Noruega, la presencia de Casper Ruud en su primera final de Grand Slam.

Ahora, más de tres décadas después de amistad, Felipe y Haakon vuelven a verse. Y el soberano español no acudirá solo a despedir al monarca noruego. También para acompañar a un amigo personal que acaba de perder a su padre.