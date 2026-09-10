Puri Ruiz 10 SEP 2026 - 07:15h.

El intérprete murciano dejó una prometedora carrera en el fútbol, donde destacaba en categorías inferiores, para lanzarse a la aventura de probar suerte como actor

¿Qué hacen en la actualidad los actores de la serie 'Periodistas'?

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Es uno de los rostros más conocidos del cine y de la televisión. Ginés García Millán tiene en su haber papeles inolvidables, como ‘La verdad’, ‘Frágiles’, ‘Motivos personales’ o ‘Periodistas’. Precisamente en esta icónica serie de Telecinco, uno de sus primeros papeles importantes en televisión, interpretaba al ex del personaje de Belén Rueda, con quien ha vuelto a coincidir en ‘Cada día nace un listo’, la comedia negra dirigida por Arantxa Echevarria. Han pasado más de 30 años desde que aquel joven lleno de sueños aterrizara en Madrid desde su Murcia natal para convertirse en actor. Un camino que no fue fácil y que enterró una carrera prometedora en el fútbol.

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Un portero con muchas posibilidades de triunfar

“Tenía las condiciones”, confesaba Ginés a la revista ‘Men’s Health’. El hoy actor comenzó muy pronto en el fútbol, donde enseguida destacó como portero. “Tenía una carrera prometedora y podría haberme ganado la vida con el fútbol”. Estaba en las categorías inferiores del Real Valladolid, y también en las de la Selección Española. Antes del equipo pucelano, había militado en las filas del CD Lumbreras, el equipo de su pueblo, así como del Real Murcia.

Sorprenden las imágenes del actor, de joven, vestido de portero en aquellos primeros ochenta. El día en que España ganó su segundo Mundial, colgaba una fotografía de aquella época, cuando jugaba en las categorías inferiores del Valladolid, en la que está casi irreconocible.

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Y, si no es fácil triunfar en el fútbol, destacar en el mundo de la interpretación no es más sencillo. Quizá por eso, porque en el deporte ya había iniciado un camino exitoso y el de actor era incierto, fue un golpe difícil de encajar para sus padres: un disgusto, tal como él mismo ha contado. “Cuando dejas eso para ir a Madrid a hacer Arte Dramático, no es fácil de entender y es duro”, explicaba al citado medio.

En una entrevista concedida a la Real Federación Española de Fútbol confesaba que había tomado la decisión de dejarlo “al terminar la edad juvenil”. A pesar de ello, continuó jugando un tiempo en el Valladolid Promesas, “pero la decisión ya estaba tomada”, reconocía. “Pudo más mi inclinación al mundo del arte, que sentí siempre desde pequeño, y decidí que era el momento de intentarlo”.

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Lograr lo que parecía imposible

A mediados de los 80 dejó Puerto Lumbreras, la localidad en la que nació y en la que sus padres regentaban el hotel en el que él mismo había vivido y crecido. Fue ese hotel el que, tal como cuenta el propio intérprete, le abrió una ventana al mundo que le permitió conocer otras vidas, otras identidades, y que le picara “ese veneno del teatro y el cine”. Se estableció en Madrid para formarse como actor. García Millán habla de la capital española como “una ciudad a la que le debo muchas cosas, muchos amigos, mucha vida”, que ha cambiado mucho en los últimos años.

Cuando finalizó su formación en la RESAD, uno de sus profesores, Miguel Narros, le brindó la oportunidad de iniciarse sobre el escenario con ‘Así que pasen cinco años’, en el Teatro Español. Poco después le llegó su primer papel en el cine, y enseguida debutó en televisión. El paso firme con el que fue creciendo como actor convenció a sus progenitores. “Luego han sido los que más me han apoyado siempre y están muy orgullosos de que su hijo viva de esto”.