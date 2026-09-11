La Guardia Civil recuerda que ninguna compañía de software realiza llamadas para advertir de virus en los equipos

La Policía advierte sobre los cargadores públicos USB: enchufar el móvil en aeropuertos, estaciones o centros comerciales tiene consecuencias

Compartir







El teléfono suena a media mañana y al otro lado de la línea suena una voz que se identifica como técnico de Microsoft. Ha detectado, dice, una infección grave en tu ordenador y llama para ayudar a solucionarla antes de que tu equipo quede inutilizable. También hay otra variante en la que en lugar de una llamada, todo comienza con una ventana emergente en el navegador. Puede ser una pantalla azul falsa, un aviso de "actividad sospechosa" acompañado por una alarma sonora, un número de teléfono destacado como única salida.

En todos los casos, lo que viene después es siempre igual y, según advierten Guardia Civil y la propia Microsoft, se salda con el control remoto del dispositivo, el vaciado de la cuenta bancaria y la sensación tardía de haber caído en una coreografía perfectamente ensayada.

No se trata de un aviso “por si acaso”, sino que ya hay víctimas. Uno de los ejemplos más conocidos se remonta al pasado mes de diciembre, cuando una persona residente en Asturias recibió una llamada de alguien que se identificó como trabajador de Microsoft y le advirtió de una supuesta infección por virus en su ordenador. Durante aproximadamente dos horas, el interlocutor mantuvo a la víctima realizando comprobaciones ficticias sobre la pantalla, transmitiendo un aire de rigor técnico, y la fue induciendo a instalar diversos programas de acceso remoto, tanto en el ordenador como en el teléfono móvil.

Con el control simultáneo de ambos dispositivos, el estafador simuló eliminar las "conexiones infectadas" mientras, en paralelo, accedía a la aplicación bancaria, capturaba las claves y aprovechaba la sesión abierta en el móvil para validar dos transferencias sucesivas por un importe total de 1.900 euros. Cuando la víctima fue consciente de los cargos no autorizados y apagó ambos dispositivos, el timo ya se había consumado.

La doble puerta de esta estafa

Existen dos versiones para este timo. En la primera variante, el estafador toma la iniciativa y llama, presentándose como personal de una compañía tecnológica conocida, incluso falsificando el identificador de llamadas para que parezca venir de un número aparentemente legítimo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la segunda, la iniciativa es del usuario, que visita una web o descarga un software, tras lo que aparece una ventana emergente que ocupa la pantalla completa, deshabilita el Administrador de tareas, reproduce mensajes de audio con voz alarmante e impide cerrar el navegador. El texto anuncia un problema crítico y ofrece un número de "línea directa de soporte técnico" como solución.

En cualquiera de los dos sabores del timo, una vez se establece el contacto, la conversación se dirige inevitablemente hacia la petición de instalar un programa de acceso remoto. AnyDesk, TeamViewer y otras herramientas legítimas, empleadas por millones de técnicos en todo el mundo, son el vehículo que usan los estafadores para tomar las riendas del dispositivo. Desde ese momento, la víctima observa cómo el cursor se mueve solo, cómo aparecen ventanas y cómo, entre operaciones aparentemente diagnósticas, se cuelan las que en realidad interesan al agresor: acceso a la banca, cambio de credenciales, autorización de una transferencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cómo desmontar el engaño

Microsoft, la compañía cuya identidad se suplanta con más frecuencia, ha publicado dos advertencias que bastarían por sí solas para desactivar estos ataques. La primera: "Microsoft no envía mensajes de correo ni realiza llamadas de teléfono que no hayas solicitado para pedir información personal o financiera, ni para proporcionar soporte técnico para reparar el equipo".

La segunda, todavía más taxativa: "Los mensajes de error y advertencia de Microsoft nunca incluyen números de teléfono". Cualquier ventana emergente que muestre un teléfono es, por definición, una falsificación. Y cualquier llamada no solicitada que diga proceder de la compañía debería, en la formulación literal de la propia empresa, terminar con un gesto muy concreto: colgar el teléfono.

La Guardia Civil recuerda que ninguna compañía de software realiza llamadas espontáneas para advertir de virus en los equipos y recomienda desconfiar de cualquier llamada no solicitada que alerte de problemas técnicos. Nunca deben instalarse programas de acceso remoto a petición de un tercero desconocido, por muy convincente que resulte la conversación previa.

Bajo ningún concepto se deben facilitar claves de banca electrónica ni códigos de verificación, ni siquiera a supuestos técnicos, ni a supuestos empleados bancarios. Ante la mínima sospecha, la única maniobra correcta es colgar la llamada y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales para confirmar si existe realmente algún problema.

Qué hacer si el control ya se ha entregado

Si se ha permitido a un tercero acceder al equipo, la respuesta pasa por seguir cinco pasos consecutivos:

Desconectar de inmediato el dispositivo de la red —cable Ethernet y wifi— para cortar la sesión de acceso remoto Contactar con la entidad bancaria para bloquear las cuentas y revocar cualquier operación en curso Cambiar las contraseñas de correo, banca y redes sociales desde un dispositivo distinto y de confianza Desinstalar todos los programas que el estafador haya solicitado instalar y, en los casos graves Restablecer el equipo a su estado de fábrica tras hacer copia de los archivos esenciales Presentar denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional con todo el material probatorio disponible, incluyendo capturas, extractos bancarios, historial de llamadas...

Para orientación técnica gratuita, el 017 de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE ofrece asistencia especializada. La entrada al dispositivo se ha entregado en un descuido; recuperar el terreno perdido requiere actuar en horas, no en días.