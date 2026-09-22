Malú celebra sus 28 años de carrera como cantante entre los escenarios, la maternidad y una nueva etapa personal junto a El Turco

Entrevista a Malú: "La industria nunca me dejó disfrutar, tuve que crear un personaje por miedo y acabé disociando"

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Es una de las artistas más consolidadas del panorama español y se encuentra inmersa en su última gira. Malú lleva 28 años en la industria de la música desde que publicó su primer álbum de estudio 'Aprendiz' en 1998 y, desde entonces, no ha parado de trabajar. Casi tres décadas de trabajo en las que no ha dejado de publicar discos, singles, colaboraciones y participar en programas de televisión. Una trayectoria innegable que tan solo se ha visto pausada en los primeros años de su maternidad.

A sus 44 años, María Lucía Sánchez Benítez se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Con nuevo álbum de estudio publicado el pasado 15 de mayo, una nueva gira con la que está recorriendo España, una hija que tiene ya seis años y la relación sentimental que mantiene con Ángel Fernández, conocido en su entorno como 'El Turco', la artista reconoce ser toda una afortunada.

Más de 28 años sobre los escenarios

La cantante madrileña, que lleva casi tres décadas dedicada a la música, ha regresado este año con un nuevo álbum 'QUINCE' y una gira que la llevará por diferentes ciudades españolas. Pero 2026 no solo está siendo importante para ella encima del escenario. Su papel como madre de Lucía, su relación pasada con Albert Rivera y su actual relación con 'El Turco', forman parte también de una nueva etapa en la vida de la artista.

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A sus 44 años, Malú continúa vinculada a la música con la misma intensidad con la que comenzó su carrera siendo adolescente. Precisamente esa edad, los 15 años, es el punto de partida de su nuevo proyecto discográfico. El álbum se llama 'QUINCE' y fue publicado el 15 de mayo de 2026. El título hace referencia al momento en el que comenzó profesionalmente en la música, como ella misma explicaba a 'Informativos Telecinco'.

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Compuesto por 11 canciones, el proyecto representa un cambio en su manera de enfrentarse a la música. En una entrevista con 'EFE' habló de la "tranquilidad" que le ha producido este disco y de la sensación de encontrarse actualmente en el lugar "en el que quiere estar".

Su gira de conciertos con la que recorre España

Ese nuevo momento artístico también se está trasladando a los escenarios. Malú ha puesto en marcha el 'Quince Tour', una gira que recorre España durante 2026 y que continuará en 2027.

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Con una puesta en escena cuidada al detalle y una entrega absoluta sobre el escenario, Malú ha vuelto a confirmar el excelente momento profesional que atraviesa, regalando a sus seguidores actuaciones inolvidables en la que la música, la emoción y la complicidad son las auténticas protagonistas.

El repertorio combina las canciones del nuevo álbum con algunos de los temas que han formado parte de su trayectoria. Con este tour, la cantante recorre ciudades como Granada, Málaga, Córdoba, Salamanca, Valencia, Barcelona, Vigo, A Coruña, Pamplona, Sevilla, Bilbao y Santander.

Entre las próximas fechas figura el concierto del 2 de octubre en Granada, seguido de actuaciones en Málaga, Córdoba y Salamanca durante ese mismo mes. En noviembre llegará a Barcelona, Vigo, A Coruña y Pamplona.

Su etapa como madre y su relación actual con Albert Rivera

Mientras su agenda profesional vuelve a estar llena, la vida familiar ocupa un lugar diferente en las prioridades de Malú. La cantante es madre de Lucía, nacida el 6 de junio de 2020, fruto de su relación con Albert Rivera. En una entrevista concedida durante la promoción de 'QUINCE', Malú explicaba que la maternidad le ha hecho cambiar sus prioridades.

Lucía tiene actualmente seis años y, pese a ser hija de dos personas conocidas, sus padres han intentado mantener su vida alejada de la exposición pública. Malú ha contado que su hija empieza a comprender poco a poco la popularidad de su madre. La cantante relató que la niña se da cuenta de que otras madres no reciben la misma atención cuando están fuera de casa y que comienza a entender por qué algunas personas se acercan a su madre para pedirle fotografías.

La relación de Malú con Albert Rivera terminó en 2023, después de varios años juntos. Ambos continúan unidos por su hija y han tenido que organizar su vida familiar después de la separación. Rivera volvió a hablar públicamente de aquella relación durante una entrevista en julio de 2026.

Alejado del foco mediático desde que dejó la política en 2019 después de años volcado en su faceta de líder de Ciudadanos, Albert Rivera sorprendía en julio de este mismo año al hablar sobre su vida privada. En un programa de la televisión española pública, el antiguo líder político recordaba su relación con Malú, a la que le une su hija pequeña Lucía.

Reconociendo que en el ámbito amoroso le había ido bien, Albert Rivera confesaba que se consideraba un afortunado: "He estado con buena gente. Tengo dos hijas que son mi mejor legado, lo mejor que voy a dejar en este mundo al día que me vaya. No tengo ninguna duda de que son mis dos hijas".

Desde la ruptura con Malú, ambos han continuado sus caminos por separado y han rehecho sus vidas sentimentales.

El Turco, la relación actual de Malú

En el caso de Malú, su nueva relación sentimental es con Ángel Fernández, conocido en su entorno como 'El Turco'. La relación comenzó a ocupar espacio en la prensa después de la ruptura con Rivera. El músico está vinculado profesionalmente al mundo de los conciertos y forma parte del equipo de producción de Riff Producciones, empresa relacionada con la organización de las giras de la propia Malú.

A diferencia de lo ocurrido durante su relación con Rivera, Malú ha mantenido esta nueva etapa sentimental con mucha más discreción. La discreción es, de hecho, una constante en la vida actual de la cantante. Desde el inicio de su carrera, Malú ha optado por separar con mayor claridad su carrera de aquello que sucede fuera de los escenarios.

Claro ejemplo de ello han sido las entrevistas relacionadas con 'QUINCE' han servido sobre todo para hablar de música, de su evolución personal y de su experiencia como madre.

El éxito de Malú sobre los escenarios

En su charla con 'Informativos Telecinco', Malú reconocía que ese cambio personal protagoniza buena parte del significado de su nuevo disco. Malú ha explicado que durante sus primeros años en la industria tuvo que afrontar muchas expectativas siendo todavía muy joven. Por eso, ha hecho hincapié en la necesidad de desprenderse de determinadas cargas y de la importancia de recuperar a aquella adolescente que empezó a cantar con 15 años.

'QUINCE' es, por tanto, algo más que un nuevo conjunto de canciones dentro de su discografía. El álbum conecta su presente con el inicio de su carrera y refleja una etapa en la que la cantante asegura sentirse diferente.