Un millonario de la lista Forbes, condenado a reconocer a un hijo nacido hace 32 años

Tendrá acceso a su futurible herencia en las mismas condiciones que sus hermanos nacidos en el matrimonio de su padre.

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Un juez de Madrid ha condenado a un empresario de la construcción integrante de la lista Forbes a reconocer a un hijo ilegítimo que tuvo hace 32 años, que ahora tendrá acceso a su futurible herencia en las mismas condiciones que sus hermanos nacidos en el matrimonio de su padre. El sevillano Fernando Osuna, abogado del demandante, ha informado a EFE de que la sentencia la ha dictado un juzgado madrileño, donde vive su cliente, que tiene vinculación además con el País Vasco y Sevilla.

El demandado no quiso hacerse la prueba del ADN

Osuna ha concretado que el demandado desobedeció una orden judicial para hacerse voluntariamente una prueba de ADN, pedida por el juez ante las pruebas que presentó el demandante en este caso, entre ellas una prueba obtenida tras conseguir su ADN mediante el trabajo de un detective. Además, el juez tuvo en cuenta el enorme parecido físico entre padre e hijo para admitir el proceso, además de mensajes de WhatsApp en los que el condenado se preocupaba por el bienestar de su hijo.

Ahora, una vez reconocido como hijo oficialmente, tendrá los mismos derechos que sus hermanos reconocidos, en un proceso en el que su padre ha sido condenado a pagar las costas del proceso, en torno a los 10.000 euros. Fernando Osuna ha indicado que ya han sido cinco los integrantes de la lista Forbes en España inmersos en procesos similares, y en este caso "se enfrentó a unas pruebas concluyentes"