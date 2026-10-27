El joven fue encontrado por su padre en la calle con heridas graves.

Dos ingleses detenidos por apuñalar a dos jóvenes irlandeses a las puertas de un bar de Magaluf en Mallorca

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Un vehículo abordó camino de su casa a un grupo de menores. De él salieron tres individuos. Empezaron a increpar al grupo reclamando la devolución de sus móviles, que al parecer, les habían robado. Parte de los jóvenes huyó a la carrera. pero dos de ellos no lo lograron. Uno de ellos fue introducido por la fuerza en el maletero del coche mientras era golpeado y amenazado de muerte. El otro también sufrió una agresión y resultó herido de gravedad, aunque consiguió zafarse y abandonar el lugar.

Los presuntos agresores circularon por la Gran Vía de La Manga con el menor en el maletero

Los presuntos agresores continuaron circulando por la Gran Vía de La Manga con el menor encerrado en el maletero. Pese al estado de shock, la víctima consiguió enviar varios mensajes a sus padres desde el interior del vehículo para avisar de lo que estaba ocurriendo.

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Posteriormente, los agresores sacaron al menor del maletero y le obligaron a realizar una videollamada a sus amigos para hacerles creer que había escapado y convencerlos de que regresaran al lugar. Sin embargo, los jóvenes no cayeron en la trampa y sospecharon de la situación por lo que decidieron alertar a los servicios de emergencia.

Tanto los padres como los amigos de la víctima comunicaron lo sucedido, lo que activó un dispositivo de búsqueda en la zona con participación de la Guardia Civil y la Policía Local de La Manga-San Javier.

El joven fue encontrado por su padre en la calle con heridas graves

Al detectar la presencia de varias patrullas realizando batidas en las inmediaciones, los presuntos autores decidieron liberar al menor para evitar ser localizados. El joven fue finalmente encontrado por su padre en la vía pública gracias a una aplicación de telefonía móvil. Tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas, que fueron calificadas inicialmente como graves.

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La investigación permitió identificar el vehículo utilizado en los hechos y centrar las pesquisas sobre varios jóvenes presuntamente relacionados con la agresión.

La Guardia Civil logró detener a dos jóvenes

La Guardia Civil finalmente, logró detener a dos jóvenes por su presunta implicación en la detención ilegal, agresión y amenazas de muerte sufridas por un menor de edad en La Manga del Mar Menor durante la madrugada del pasado 15 de agosto.

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La Guardia Civil ha cerrado una primera fase de la investigación con la localización y detención de dos sospechosos, a los que atribuye presuntos delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas de muerte.

Los agentes también han localizado el turismo relacionado con los hechos. En su interior encontraron una prenda de vestir perteneciente a la principal víctima del caso.