Ana Avilés viajaba en el vagón siete del AVE e iba a Sevilla por la boda de su hija, que se casa este sábado

Carmen, la pasajera que salió ilesa del accidente de Adamuz y ahora de Urda, atendida por Cruz Roja: “Está muy afectada psicológicamente”

Compartir







Ana pide ayuda para localizar a su madre, que también se llama Ana y que viajaba a Sevilla a bordo del AVE accidentado en Urda para acudir a la boda de su hija, prevista para el sábado. Tal y como ha contado la hija de la desaparecida en el programa ‘El Tiempo Justo’ de Telecinco, la mujer iba en el vagón siete del tren de Renfe.

Con la voz entrecortada, ha contado que lleva todo el día intentando localizarla, pero que no ha sido posible. “Unos amigos míos están dando vueltas también por hospitales, pero no conseguimos saber nada de ella”, cuenta. Aún tienen que formalizar la denuncia de desaparición. “La Guardia Civil nos ha dicho que Renfe ni si quiera le había facilitado el listado de pasajeros”.

Ana cuenta que tampoco se han hecho listados de los pasajeros que han sido realojados desde el lugar del accidente en autobuses. “Esta mañana la he intentado llamar varias veces y algunas veces sí que me ha dado señal, pero no ha contestado. Puede haber salido volando y estar en cualquier sitio”. “Me caso el sábado y mi madre venía a verme. A lo mejor alguien puede reconocerla en la foto y ponerse en contacto conmigo por favor”, concluye dolida la mujer.

Al menos 68 fallecidos

Al menos 68 fallecidos y medio centenar de heridos es el balance provisional de la colisión de los dos trenes, en Urda. La causa del accidente apunta la decisión del Centro de Control de Adif de ordenar al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El accidente ha ocurrido a las 8:53 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros a bordo ha embestido a un Iryo con 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de 68 personas, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el balance de atendidos en hospitales es, hasta el momento, de 53 heridos leves y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se ha atendido a cinco heridos leves.