La otra cara de esta tragedia se vive en las estaciones de Santa Justa y de Atocha, donde la incertidumbre sobre los familiares hace que la tensión se palpe en el ambiente

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se pronuncian tras lo ocurrido

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La prioridad, desde primera hora tras el accidente de tren en Toledo, donde el choque entre un tren de Iryo y uno de Renfe ha provocado la muerte ya de 68 personas y 77 hospitalizados, 15 de ellos muy graves era y es atender a los heridos y excarcelar a los pasajeros. El siniestro ocurre, además, tan solo nueve meses después del descarrilamiento de dos trenes de las mismas compañías en Adamuz (Córdoba), que era hasta el momento el mayor desde 2013, con 46 fallecidos.

Pero la otra cara de esta tragedia se vive en las estaciones de Santa Justa y de Atocha, donde la incertidumbre sobre los familiares hace que la tensión se palpe en el ambiente. La confusión entre los familiares que no conseguían contactar con los suyos es constante, y muchos han decidido acercarse hasta la estación de Santa Justa para ver si podían tener más datos de lo ocurrido y del estado de los suyos. Como reflejo también en la estación de Atocha se vive con tensión la tragedia con dispositivos de ayuda a los familiares de los pasajeros.

A partir de las 4 de la tarde se van a recoger las primeras muestras de ADN en el cuartel de la Guardia Civil de Sevilla a los familiares de primer grado.

Joaquina es uno de esos familiares que ha acudido corriendo a la estación de Santa Justa, en Sevilla. Su amiga, con la que había quedado para verse, viajaba en uno de los trenes accidentados. Todavía no ha conseguido ponerse en contacto con ella. "Nada, nada, no sé nada, estoy venga a llamarla y nada. No me coge, no me da línea".

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Otro de los hombres que deambula por la estación en busca de información pregunta por su cuñada. "Venía de Madrid para acá en el AVE y por lo visto está en el accidente. No he podido contactar con ella, lo único que me han dicho es que en ese vagón no tiene mucho desperfecto".

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En Santa Justa se han habilitado dos salas para los familiares de los viajeros de Renfe y otra para los de Iryo y se ha reforzado la atención psicológica. Trabajadores sociales, ayuda psicológica, alojamientos... todo para ayudar a los familiares

También en Atocha se ha desplegado un amplio dispositivo de atención a familiares y víctimas. Como señala Pascual Galera, persona de contacto de la Comunidad de Madrid, "en este momento tenemos servicio de 112, servicio de SAMMUR de Protección Civil, Servicio Social, Cruz Roja, Policía Nacional, están haciendo todos el servicio".

Familiares de usuarios de los dos trenes Madrid-Sevilla siniestrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 68 fallecidos, piden ayuda en la estación de Santa Justa de la capital andaluza para dar con los desaparecidos. "¿No tienen un listado?", ha criticado una de ellos.

Ana San Emeterio Freire ha explicado a los medios que no sabe nada de su hermano José Ángel, de 54 años y que trabaja como comercial entre Madrid y Sevilla, y se ha acercado a la estación para facilitar la labor de búsqueda. Esta vecina ha explicado que ha facilitado sus datos personales y de contacto, y ha lamentado que "tengan que pasar estas cosas" para que mejore la gestión. "¿Por qué no arreglan las vías?", se ha preguntado entre lágrimas, a la par que ha contado que pronto tenía previsto ir a Madrid. "Voy a anular ahora mismo el billete", ha añadido.

La tía de un usuario ha atendido a los medios a la salida de la sala de información habilitada en Santa Justa para señalar que al parecer su familiar ha sido localizado, si bien no sabe "cómo está", a la espera de una llamada que le permita tener más datos.

Allegados y familiares en similares circunstancias están pasando por estas dependencias de la estación sevillana, junto a la que el Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado una carpa donde pueden recibir atención psicológica.

Otros están utilizando las redes sociales para tratar de obtener información de personas como Juan José García Palacios, un guardia civil de 26 años, que, según la información facilitada por familiares, "salió de trabajar esta noche" pasada y viajaba en el AVE de Renfe.

La Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para que los familiares se acerquen también a la Comandancia más cercana para dejar muestras de ADN y facilitar la identificación de las víctimas mortales.