Semaf se plantea valorar si tras este accidente seguirán adelante con la huelga de 24 horas convocada para este jueves

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Semaf, el sindicato español de maquinistas ferroviarios, ha señalado este miércoles que están "consternados" ante este nuevo accidente entre dos trenes, que ha ocurrido este miércoles, en Toledo . Por el momento, y ante las "informaciones contradictorias" que están recibiendo están intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros.

"De momento estamos recibiendo informaciones contradictorias por lo que consideramos una irresponsabilidad emitir ningún pronunciamiento", ha indicado el sindicato en un comunicado. En este sentido, ha agregado que no quieren emitir ningún pronunciamiento porque todavía se desconoce todo lo que abarca lo sucedido.

El accidente, ocurrido en la línea Madrid-Andalucía, como el de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, ha tenido lugar esta mañana en Urda, en la provincia de Toledo, después de que un tren AVE chocara contra otro de Iryo. Por el momento, hay 30 fallecidos y decenas de heridos.

Tras este suceso, Semaf decidirá en las próximas horas si sigue adelante o pospone la huelga de 24 horas convocada para este jueves.