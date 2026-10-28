Nueve meses después de lo ocurrido en la localidad cordobesa, dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado fatalmente en Urda, Toledo

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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ToledoaEntre la conmoción, el dolor, la indignación y el shock, España vuelve a revivir este miércoles 28 de octubre una jornada de luto tras un fatal accidente ferroviario. Nueve meses después del ocurrido en Adamuz, Córdoba, donde un tren Iryo colisionó con un Alvia, esta vez ha sido en Urda, Toledo, donde un AVE de Renfe ha chocado también con un convoy operado por Iryo dejando múltiples víctimas mortales.

Con todos los Servicios de Emergencia desplegados sobre el terreno, los primeros balances apuntan a más de una treintena de muertos tras un choque que ha tenido lugar exactamente en el punto kilométrico 118 en la citada localidad toledana, afectando al AVE 2080 y el Iryo 6076, en los que viajaban 378 y 147 pasajeros, respectivamente, según los últimos registros de Renfe.

El accidente ferroviario de Urda

El siniestro ha tenido lugar a aproximadamente las 8:54 horas, cuando el AVE chocó súbitamente con el Iryo que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Fruto del impacto, distintos coches de los trenes han quedado reducidos a un amasijo de hierros, con varios vagones cayendo además por un terraplén, como han relatado algunos testigos que se encontraban allí.

"Iba en el vagón 2 del AVE de las ocho de la mañana. Ha habido varios parones por acumulación de tráfico hasta que se ha producido un frenazo muy fuerte y ya sólo recuerdo dar vueltas en el suelo", contaba una de las afectadas en declaraciones a Canal Sur Radio, relatando el momento del choque.

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Los trenes, como han precisado Renfe, Adif e Iryo, cubrían la ruta Madrid-Sevilla, siendo en ese punto kilométrico 118 cuando ha ocurrido todo por circunstancias que ahora se investigan entre múltiples hipótesis abiertas.

Tras lo ocurrido, unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior se han desplazado hasta el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), y se ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha

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El accidente ferroviario de Adamuz

Los hechos han tenido lugar apenas nueve meses después del también trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y otras 152 resultaron heridas. Sucedió concretamente el 18 de enero de 2026 y también en la vía entre Andalucía y Madrid.

En ese aciago siniestro, el choque ocurrió entre un Iryo que cubría concretamente la ruta entre Málaga y Madrid y un Alvia que pasaba justo en ese momento por el mismo punto en que el otro convoy acababa de descarrilar invadiendo la vía contigua. Ambos circulaban en sentido contrario y la colisión fue también fatal.

El siniestro fue el más grave ocurrido en España en el último siglo, tras el de Angrois de 2013, con 80 fallecidos. A ellos se suma ahora el de Urda, cuyo balance de víctimas supera ya la treintena y se teme que siga ascendiendo.

Los hechos ocurridos hoy, además, se han producido mientras continúa la investigación del accidente en la localidad cordobesa, con las asociaciones de víctimas insistiendo en que se depuren responsabilidades y denunciando insistentemente la falta de seguridad y la necesidad de trabajar sobre toda la infraestructura ferroviaria.