Mauro llamó a su padre pocos segundos después del choque de los dos trenes

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Marcelo, padre de uno de los viajeros que iba en uno de los trenes accidentados, este miércoles, ha relatado la angustiosa llamada de su hijo. "Me llamó, llorando, jadeando" porque acababa de ocurrir el choque y apenas podía respirar. El hombre ha contado a Ana Rosa, que ha dado la primicia, el estado de su hijo Mauro, de 52 años, que solo le pudo decir que había "muchos muertos" y que a él "estaba bien". En la colisión, a la altura de Urda, en Toledo, se contabilizan 46 fallecidos, por el momento.

Marcelo ha llamado al programa de AR para contar de primera mano lo que acababa de pasar tras colgar con su hijo, que jadeaba porque "parecía que estaba corriendo". 'No te puedo hablar mucho', me dijo". 'Voy a ver a la gente' le dijo a su padre, que se puso muy nervioso cuando supo de la colisión: "¿Pero estás herido?". Mauro lo calmó: 'No, no, no, tranquilo, que yo estoy bien, pero hay heridos y muerto, muchos muertos'; 'no te puedo hablar más, parece que el choque acaba de pasar'.

El padre de este pasajero ha tratado de recordar al detalle la conversación con su hijo Mauro, que viajaba en uno de los trenes, pero ha admitido que hay cosas de las que no se acuerda probablemente por el estado de nervios en el que se encontraba. 'En realidad, nada más producirse el accidente se enteró que había muchos muertos, tengo la sensación que los estaba viendo, de alguna manera".

El hombre ha agradecido a Ana Rosa por poder dar su testimonio: "Date cuenta que me llamó nada más ocurrir el accidente. Y ya luego han llegado los bomberos, luego han llegado algunas ambulancias".

"Yo estoy consternado, pero mi hijo está bien"

"Yo estoy consternado, pero tengo la noticia de que mi hijo está bien. Ahora, en este momento, la gente quiere saber de eso", ha dicho este padre, al que ha rozado la tragedia personal. Ana Rosa ha recordado que en 10 meses ha habido dos accidentes de trenes y que en este de Urda, en Toledo ya se habla de al menos 40 muertos. "Usted ha tenido la suerte, Marcelo, de que su hijo le ha podido llamar y no le ha pasado nada, pero en este momento, ¿cuántas familias hay intentando localizar a sus seres queridos sin poder contactar con ellos? .

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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). El choque ha provocado que dos vagones cayeran por un terraplén.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha informado de la puesta en marcha de tres teléfonos de información ciudadana. Desde el Ejecutivo regional aconsejan a los ciudadanos relacionados con el siniestro que se comuniquen con el 900 122 112, del Servicio de Emergencias 112; el 900 10 10 20, de Renfe, y el 655 28 69 75, de Iryo.