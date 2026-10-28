La version de Iryo del accidente de Toledo que ha costado la vida al menos a 64 personas

Iryo ha emitido un comunicado en relación al accidente de trenes en Toledo que ha provocado la muerte de al menos 64 personas y ha provocado más de 50 heridos.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 64 muertos y 50 heridos graves

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Iryo ha emitido un comunicado en relación al accidente tras el choque de dos trenes en Toledo que ha provocado la muerte de al menos 64 personas y ha provocado más de 50 heridos. En él señala que con la información disponible hasta este momento, el servicio 6076, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salió a las 7:54 horas con 147 pasajeros, 3 tripulantes, 1 barista y 1 maquinista a bordo.

A las 8:48 y, por causas que aún se desconocen, recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie103 de Renfe a la altura de Urda en Toledo, en el punto kilométrico 118.

Iryo ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible.

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Iryo ha facilitado un teléfono de emergencia a pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 403. Todos los servicios origen Madrid-Puerta de Atocha y destino Corredor Sur han sido cancelados, sin previsión de restablecimiento de la circulación. La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para las personas afectadas.