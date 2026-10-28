Silvia Asiain 28 OCT 2026 - 14:17h.

"Después sintieron sucesivos golpes hasta salir disparados e iban chocando con las diferentes partes del Iryo que estaba en la vía", explican las víctimas

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 64 muertos y 50 heridos graves

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UrdaEl accidente ferroviario mortal entre un AVE y un Iryo está dejando al menos 64 fallecidos. Silvia Asain, reportera de 'Informativos Telecinco', se ha desplazado hasta Urda, en Toledo, para informar del estado de las personas heridas y el testimonio de los pasajeros que sufrieron la tragedia en primera persona.

La cámara capta una situación crítica en la que se va a analizar cada detalle de los vagones, de la vía y cualquier rastro que pueda dar una pista a los expertos de qué ha podido causar la muerte de tantos inocentes: ""Hace apenas unos minutos hemos visto llegar a los investigadores que estuvieron también en el accidente de Adamuz".

Por otro lado, Silvia Asain describe la cruda realidad que se está viviendo a escasos metros de los dos trenes accidentados, con varios vagones totalmente destruidos: "Aquí los equipos de rescate siguen trabajando con continuos sonidos de ambulancia, sirenas o helicópteros que siguen trasladando a los heridos".

"Todavía hay personas atrapadas en el amasijo de hierros al que han quedado reducido los vagones al caer por el terraplén después del impacto", sentencia Silvia Asain mientras muestra cómo trabajan a contrarreloj los servicios de emergencia.

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El relato de los pasajeros que iban en el interior de los trenes: "Hubo un frenazo súbito"

Silvia Asain ha podido recopilar una serie de testimonios de personas que viajaban en AVE y en el Iryo donde le han contado con todo tipo de detalles cómo fueron los impactos en el accidente y dejan claro que hubo un frenazo muy fuerte antes de salir volando por los aires en sus correspondientes vagones.

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"Nos cuentan varios pasajeros que han sentido un frenazo súbito, como si el maquinista intentara evitar el choque y después sucesivos golpes hasta salir disparos e iban chocando con las diferentes partes del Iryo que estaba en la vía", sentencia Asain tras hablar con varias víctimas del accidente de tren. Por último, detalla que todos las víctimas que han sobrevivido estaban en "estado de shock".