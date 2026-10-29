Claudia Barraso 29 OCT 2026 - 18:57h.

Su amigo Freire ha confirmado que un guardia civil le dijo a la familia que podría haber sido trasladado a un hospital de Madrid

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: el número oficial de víctimas mortales es 69 personas

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Entre todas las familias que aún continúan buscando a sus seres queridos, desaparecidos tras el accidente de trenes ocurrido en la localidad toledana de Urda, se encuentra la de David Martínez Menéndez, un joven madrileño de 25 años que viajaba en uno de esos dos trenes y del que todavía no se tiene noticia.

Su familia sigue desesperada por tener cualquier noticia suya y esperan que alguien pueda confirmarle qué ha podido ser de él. En el programa de Telecinco, ‘La Tarde se Mueve’, su amigo Freire ha estado explicando que en su historia hay “cierta controversia”. “Nos ha llegado cierta información de ciertos guardias civiles que nos dijeron que David había sido trasladado a Madrid, pero la fuente de información la desconocemos”, sentencia.

No saben en qué hospital podría estar David

El joven ha confesado que tanto la familia como los amigos desconocen “en qué hospital está”. “No sabemos si la información es del todo cierta, estamos un poco mareados y sobre todo en su familia genera mucho malestar y para su círculo cercano también”, confiesa. Freire ha confirmado al programa que la familia de David está “desbastada” por “el cúmulo de sensaciones que no sé ni describir con palabras”.

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Las palabras de la familia y amigos de David

“Seguimos teniendo fe y esperanza en poder encontrar a nuestro amigo y pensando que él no puede ser uno de los cuerpos que estaba entre los vagones y que la información de que ha sido trasladado a Madrid es verdad”, dice. Otro de sus amigos ha dicho en la conexión que esa información que recibieron por parte de las autoridades, la recibieron cuando estaban “en el hospital de Toledo y un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo le dijo al padre de David que tenía información de que habían trasladado en helicóptero a un tal David a un hospital de Madrid, pero que no sabía a cuál”, añade el otro amigo del desaparecido.

El mismo joven explica que han recorrido todos los hospitales de Madrid y dice que “no hay ni rastro” de David. “Nos comunicaron que el traslado había sido a David Martínez porque, supuestamente, tenían el DNI, pero hoy unos guardias civiles han hablado con los padres de David y les han dicho que ha sido trasladado a Madrid, aunque no saben a qué hospital”, repite Freire.

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Por su parte, la familia de David Martínez, ha difundido un comunicando añadiendo más información de su caso y donde piden la colaboración de cualquier persona que pueda tener alguna novedad del joven: "Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar". "Necesitamos --han remarcado-- que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Sólo queremos saber dónde está y cómo se encuentra".