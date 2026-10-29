Sus Majestades se desplazarán a las 15:00 horas de este jueves a Toledo para trasladar a las víctimas de la tragedia ferroviaria y a sus familiares el apoyo de la Corona

El rey Felipe VI y la reina Letizia, "conmovidos y preocupados" por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo: "Acompañamos a las familias"

Compartir







La tragedia ferroviaria ha obligado a los reyes Felipe y Letizia a reorganizar sus compromisos para acompañar a las víctimas y a sus familias en uno de los momentos más difíciles. Los soberanos acudirán este jueves, a las 15:00 horas, al Hospital Universitario de Toledo, donde se encuentran ingresadas varias personas heridas en el accidente de tren registrado en las inmediaciones de Urda.

La visita tendrá como principal objetivo interesarse por su evolución, trasladarles el apoyo de la Corona y conversar con los familiares que están viviendo horas de angustia desde que se conoció el siniestro.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de los primeros rescates en el interior de los trenes del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo

La visita de los reyes Felipe y Letizia tras el accidente

La Casa Real ha confirmado el desplazamiento y la cancelación de los actos oficiales previstos para la jornada. La intención de los monarcas es acercarse a quienes continúan hospitalizados y a sus allegados, mostrando así su apoyo institucional después de que ambos expresaran públicamente su "tristeza y preocupación" por lo ocurrido en un comunicado.

Desde que ocurrió el accidente, Felipe VI ha mantenido una actitud de preocupación por la evolución de la emergencia. Este pasado miércoles, el monarca se encontraba en la base militar Jaime I, en Bétera, Valencia, donde asistía a unas maniobras militares. Tras conocerse el alcance del siniestro, Zarzuela difundió un mensaje en el que expresaba la consternación de Sus Majestades y su solidaridad con las víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda. Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", señalaron. En ese mismo mensaje, trasladaron su apoyo a los equipos de emergencia y a todas las personas que trabajan para ayudar a los afectados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La decisión de cancelar los compromisos oficiales responde a esa voluntad de dar prioridad a la emergencia. El rey no acudirá a los actos que tenía previstos, entre ellos la clausura institucional del World Infrastructure Forum, y la agenda de los monarcas queda condicionada por la evolución de la situación.

De este modo, la visita al hospital permitirá a Felipe VI y Letizia conocer de primera mano el estado de las personas que permanecen ingresadas en uno de los centros que han recibido a los heridos más graves. También podrán escuchar a sus familiares, que desde este pasado 28 de octubre se han acercado al centro médico para obtener noticias y acompañar a sus seres queridos.

Un accidente que ha conmocionado a España

La visita de los reyes se produce tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en España. La colisión tuvo lugar en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

En el siniestro se vieron implicados dos trenes de pasajeros, un convoy de Iryo y un AVE de Renfe. Según los datos publicados, el tren Iryo 6079 transportaba a 147 pasajeros, mientras que en el AVE de Renfe 2080 viajaban 378 personas.

La colisión del AVE de Renfe, que embistió por detrás al tren de Iryo porque ambos circulaban en la misma dirección, provocó que varios vagones descarrilaran y que dos de ellos acabaran cayendo por un terraplén. Las causas del accidente todavía no se han determinado.

El balance provisional difundido durante la mañana de este jueves asciende a 69 fallecidos y decenas de heridos. Emergencias de Castilla La-Mancha ha confirmado que 107 heridos siguen ingresados en los centros hospitalarios de la región.

Además, la Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente.