La Fundación Toro de Lidia ha confirmado la muerte Antonio Vázquez, el apoderado del diestro Pablo Aguado

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Antonio Vázquez, hermano del matador de toros Curro Vázquez y apoderado del diestro sevillano Pablo Aguado, murió en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. La Fundación Toro de Lidia ha confirmado este jueves la muerte del taurino, que viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Tenía previsto acudir a la ganadería de Núñez del Cuvillo para revisar los toros de la próxima temporada.

La noticia llega después de más de un día de angustia para sus familiares, que habían recorrido distintos hospitales en busca de información sobre su paradero. En las últimas horas del miércoles llegó a circular la información de que Antonio Vázquez había sido localizado con vida en el Hospital Universitario de Toledo, pero se trataba de un error. Su hijo, Fran Vázquez, y su hermano Curro habían confirmado que continuaba desaparecido y que no tenían noticias sobre su estado.

Una vida ligada al mundo del toro

Natural de Linares (Jaén), donde nació en 1951, Antonio Vázquez tenía 75 años y dedicó su vida profesional al mundo taurino. Antes de consolidarse como apoderado, llegó a vestir el traje de luces como novillero. En 1970 se presentó en la plaza de toros de Vista Alegre, en Bilbao, en una primera etapa que acabaría dando paso a una trayectoria vinculada a la representación y el acompañamiento profesional de distintos matadores.

Su relación con los toros estuvo estrechamente ligada a la de su hermano, el maestro Curro Vázquez, con quien compartió su trayectoria en el ámbito taurino. Tras dejar atrás su etapa como novillero, trabajó como apoderado de varios toreros, entre ellos Cayetano Rivera. En los últimos años ejercía esta labor junto a su hijo Fran Vázquez, con quien compartía la representación de Pablo Aguado.

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Antonio Vázquez se había mantenido muy cerca de la carrera del diestro sevillano, al que acompañó desde sus primeros pasos como novillero. Esta temporada había vivido algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, con triunfos como los cosechados en El Puerto de Santa María y en la Feria de San Miguel de Sevilla, donde Aguado salió por la Puerta del Príncipe.

Viajaba a Sevilla para preparar la próxima temporada

El apoderado se dirigía a Sevilla para acudir al campo y revisar los toros de Núñez del Cuvillo de cara a la próxima temporada. Se trataba de una tarea ligada tanto a su trabajo como a su pasión por el mundo taurino, en el que llevaba décadas desarrollando su actividad.

Durante la jornada del miércoles, su familia había pedido ayuda para tratar de localizarlo. Fran Vázquez y Curro Vázquez llegaron a trasladarse al Hospital Universitario de Toledo después de recibir información que apuntaba a que Antonio podía encontrarse allí, pero no consiguieron localizarlo. La incertidumbre se prolongó durante el jueves, cuando ambos difundieron un comunicado para agradecer las muestras de cariño y explicar que seguían sin noticias sobre su paradero.

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Finalmente, la Fundación Toro de Lidia ha comunicado el fallecimiento de Antonio Vázquez y ha trasladado su apoyo a sus familiares y amigos. "No hay palabras de consuelo", han sentenciado. La noticia supone un duro golpe para el entorno taurino y para la familia Vázquez, estrechamente vinculada a la profesión durante varias generaciones.