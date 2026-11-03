El comité de empresa de Adif acuerda una huelga para el próximo 17 de noviembre

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif ha acordado este martes una huelga para el próximo 17 de noviembre

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El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, conformado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha acordado este martes una huelga para el próximo 17 de noviembre, aunque todavía no está convocada de manera formal, han confirmado a EFE distintas fuentes sindicales.

Las mismas fuentes destacan que esta propuesta de huelga, motivada por las inquietudes sindicales en cuanto a la seguridad ferroviaria del sistema español, también se ha trasladado al comité de empresa de Renfe para ese mismo martes.

Desde Semaf subrayan que, por el momento, no hay información al respecto, mientras que fuentes de CCOO recalcan que el anuncio del parón en Renfe todavía se está cerrando.

Pactan una concentración para el lunes 16 de noviembre

Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) asegura que la convocatoria de Adif se ha acordado durante una reunión del comité de empresa celebrada este martes, en la que también se ha pactado una concentración el próximo lunes 16 de noviembre.

Además, el miércoles 18 habrá una nueva reunión del comité de empresa para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, indicaron las fuentes.

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La respuesta del Gobierno

Por su parte, el Gobierno asegura que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni va a dimitir ni va a ser cesado tras el accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo), y tal y como estaba previsto, concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre como número uno por la lista del PSOE por Valladolid.

Las peticiones de dimisión de Puente tras ese accidente se siguen sucediendo desde diversas formaciones políticas, y el responsable de Transportes, que ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha afirmado que puede entender la petición que en ese sentido hacen personas como la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, pero no las del PP ni las de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

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Pero esas palabras, han asegurado fuentes del Gobierno, no pueden llevar a la interpretación de que Puente esté barajando dimitir, y subrayan que eso es algo que está absolutamente descartado, que no va a ocurrir, ya que ni el ministro va a tomar esa decisión ni tampoco el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le va a cesar.