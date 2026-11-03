Marina Pérez 03 NOV 2026 - 17:01h.

Laura Caballero, directora Agencia Ciberseguridad de Cataluña señala que "hay que implantar las medidas de seguridad para que pasen estas cosas.

Las neveras de casa también se pueden hackear: un experto en seguridad explica cómo protegerlas de un ciberataque

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¿Quién está detrás de los hackeos a los supermercados europeos? ¿Quién y qué ganan boicoteando la temperatura de los congeladores y echando a perder muchos alimentos? Más allá de demostrar la vulnerabilidad de los sistemas y la dependencia que tenemos de la tecnología, poco más se sabe. Pero los expertos alertan que los ataques a neveras de supermercados puede llegar a España. La primera en sufrirlos fue Francia. Pero era la punta del iceberg.

Decenas de supermercados de al menos siete países europeos amanecieron este lunes con parte de su género estropeado. Un ciberataque subió la temperatura de las cámaras frigoríficas de varios establecimientos, en algunos casos hasta los 50 grados, echando a perder productos frescos y congelados. Los países más afectados fueron Bélgica y Suecia, pero también se registraron problemas en Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Estonia y Finlandia.

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El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó los hechos y alertó de que "la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad". En términos similares se expresó el presidente de Coopérative U, Dominique Schelcher, que calificó el ataque de "extrema gravedad" e "inédito" por dirigirse contra equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el aprovisionamiento alimentario.

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Las consecuencias han sido toneladas de alimentos a la basura, pérdidas millonarias en 9 países europeos que hoy revisan de urgencia planes de ciberseguridad. Los ataques en Francia hace 3 semanas y los de ayer en supermercados de media Europa tienen un elemento común: congeladores y frigoríficos tenían sin actualizar el software de los dispositivos de frío conectados a internet .

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Rafael Alcoholado, perito judicial informático, aclara lo que ha podido ocurrir. ”Estaba desactualizado y nadie estaba pendiente de actualizarlos". Y esa ha sido la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. En común, además, dispositivos de congelación conectados a través de Danfoss, una multinacional de origen danés. "La clave es actualizar".

¿Ocurrirá en los supermercados en España? Laura Caballero, directora Agencia Ciberseguridad de Cataluña señala que "hay que implantar las medidas de seguridad para que pasen estas cosas. Las amenazas a nivel global están creciendo".

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"Es cuestion de tiempo", dice Rafael Alcoholado, perito judicial informático. Reforzar la ciberseguridad y controlar la exposición a Danfoss es ahora prioritario para las grandes superficies españolas.