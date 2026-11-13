El agente y el animal mantenían una relación especial: "Toda la vida con ella"

'Jota', el agente muerto en la explosión de la mochila bomba de Oviedo, recibe el adiós de sus compañeros y la máxima distinción de la Policía

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OviedoOviedo despidió este jueves en un emotivo y doloroso acto a Juan José Rodríguez ‘Jota’, el subinspector de guías caninos de 60 años que murió en la explosión de una mochila bomba el pasado martes, cuando realizaba una intervención urgente después de un tiroteo junto a otro compañero, agente de los Tedax, que resultó herido de gravedad y permanece en la UCI.

Mientras la capital asturiana continúa bajo un férreo dispositivo y con un amplio despliegue para localizar al responsable, –quien ha sido identificado como ‘El Ruso’ y permanece a la fuga tras disparar a una joven de 17 años a la salida de un instituto, en cuyas inmediaciones dejó el artefacto explosivo–, la conmoción y el shock continúa entre todos los compañeros, amigos y familiares de los agentes.

La despedida a ‘Jota’ y el último adiós de Harley a su guía canino

En el acto de despedida al subinspector fallecido, Harley, una agente canina que era la compañera inseparable de ‘Jota’ tras tantos años compartiendo servicio, también estuvo presente, protagonizando uno de los instantes más emotivos de la ceremonia para rendir un último adiós al policía.

Como el propio agente había expresado, la perra, que ya estaba retirada y por tanto no estaba con él en el fatal momento de la explosión, era “como una hija”.

De raza Cocker Spaniel y color blanco y negro, el subinspector y el animal mantenían una relación muy especial que hacía apenas unas semanas resumía en declaraciones a la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) de las que también hoy se hacen eco medios como La Nueva España: “Esta se va a morir conmigo. Trabaja conmigo, vive conmigo, duerme debajo de mi cama... Tiene 10 años y el próximo mes de febrero cumplirá 11. Toda la vida con ella", expresaba.

Por eso, en su despedida en Oviedo, entre todos los compañeros y seres queridos de ‘Jota’, también estaba ella, quien en uno de los momentos más destacado se acercó olfateando a las cenizas del que fue su guía, las cuales portaba Salvador Miguel, jefe de Guías Caninos de España, en el último adiós.

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Durante el acto, en el que además se dispuso una fotografía del agente fallecido junto a Harley, a la familia del subinspector le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito Policial, concedida a Juan José Rodríguez a título póstumo.