Jota salvó vidas: la mochila de El Ruso estaba cargada con metralla y amonal

Malena Guerra 11 NOV 2026 - 22:04h.

La policía científica cree que la mochila de El Ruso estaba cargada con metralla y preparada con nitrato de amonio y polvo de aluminio.

'El Ruso' permanece en busca y captura, podría ir armado y se ha perdido su pista en Oviedo: "La alerta se concentra en todo el territorio nacional"

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La policía científica buscaba más datos de la explosión en el portal para localizar las sustancias que componían el artefacto casero colocado en el edificio por Manuel el Ruso para volarlo y acabar con sus vecinos: creen que la mochila estaba cargada con metralla y preparada con nitrato de amonio y polvo de aluminio. Lo que se conoce como amonal.

Las marcas de la metralla en las paredes dan una idea de la potencia del artefacto. La puerta de atrás del bloque evitó una tragedia incluso peor. Los vecinos ya pueden volver a sus casas, pero no se fían.

Los vecinos tienen claro que el subinspector Jota, fallecido en el acto con su perro Deny, un pastor alemán de solo tres años, y el subinspector Fran de los Tedax, que sigue hospitalizado por las heridas de la bomba, les salvaron la vida. "Si no hubieran intervenido los agentes y sacan la bomba fuera esto hubiera sido mucho más peligroso porque ahí hay gas".

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"Los policías saben que eso puede pasar y ahora lo fundamental es detener al objetivo"

Se ha guardado un minuto de silencio por el agente asesinado. Jordi Moreno, jefe superior de Policía de Asturias, reconoce que ha sido duro, pero "los policías saben que eso puede pasar y ahora lo fundamental es detener al objetivo".

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De hecho, continúa la operación jaula para localizar al presunto asesino. "Es el objetivo principal y en lo que estamos todos y todas", dice Cecilia Pérez, delegada del Gobierno de Asturias. Han registrado naves, sótanos, garajes y viviendas. Siguen buscándolo principalmente en Oviedo y alrededores convencidos de que Manuel el Ruso, no ha logrado escapar del cerco. Su mujer detenida, sigue sin colaborar con la policía.

Mientras prosigue la caza de Manuel el Ruso, el policía de la explosión será sometido mañana a una segunda cirugía de abdomen y la menor tiroteada pasará a planta, según La Nueva España.