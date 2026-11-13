Blanca Agost 13 NOV 2026 - 16:50h.

Una caída masiva de Microsoft vuelve a demostrar lo vulnerables que somos ante la tecnología que nos rodea y que nos facilita la vida... hasta que no está.

Los servicios de Microsoft comienzan a funcionar con normalidad tras una caída global de más de 18 horas

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Una caída masiva de Microsoft vuelve a demostrar lo vulnerables que somos ante la tecnología que nos rodea y que nos facilita la vida... hasta que no está. Lo más afectado ha sido el correo electrónico. Microsoft tiene 545 millones de cuentas tanto de empresas como particulares. También la plataforma de videollamadas Teams, su IA Copilot y al servicio de almacenamiento en la nube Onedrive.

Microsoft ha comenzado a recuperar la normalidad de sus servicios, pero en el camino ha habido 74 países afectados y servicios muy diversos como oficinas de policía en EEUU. Farmacias y centros de salud en Reino Unido, el ministerio de Agricultura en Australia.

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En España, fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han señalado que el impacto está siendo menor porque buena parte de los correos de los empleados de la Administración General del Estado están alojados en centros propios.

En Australia, los problemas han afectado a la agencia tributaria, algunos tribunales, la Policía Federal y la agencia de inteligencia ASIO, además de a plataformas públicas que permiten realizar trámites administrativos. En Japón, el portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, ha confirmado interrupciones en la infraestructura de información del Gobierno, aunque ha descartado incidencias en centros sanitarios. También se han comunicado problemas en Filipinas, Singapur, Tailandia y Malasia. Por poner solo unos ejemplos.

Una caída de un gigante tecnológico que sorprende a los líderes europeos en Dublín debatiendo, precisamente, sobre el futuro del sector y sobre la dependencia que tenemos de las máquinas y la informática. Es la primera cumbre dedicada a debatir sobre la inteligencia artificial. La idea es encontrar una fórmula para ser competitivos, usar la IA para que la economía crezca, pero también mitigar sus daños.

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Y lo hemos comprobado in situ. En algunas farmacias sevillanas tienen serios problemas para ofrecer medicamentos con receta. Las farmaceúticas reconoce que "los que vienen con recetas en papel tiene muchos problemas porque no se puede acceder a la dispensación del SAS", señala María Prieto, de la farmacia Aljamar.

Para poner el foco en empresas nos fijamos en la catalana Down Foods España, que ha sido incapaz de operar durante horas por la caida del email outlook. "Estamos desconectados del mundo, sin recibir ni enviar un email ", señala Luis Borrell, su director general.

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Las empresas, sin poder comunicarse

Por no hablar del sector privado. Un problema global que hace reflexionar a los empresarios. Daniel Vázquez, de Seresco Soluciones Tecnológicas, señala "con reuniones presenciales no tendríamos estos problemas".

España carece de servidores propios y eso tiene serios inconvenientes. Como señala Nacho García Egea, de Global Ciso del Grupo Gigas, "la matriz está fuera de España y si la matriz recibe órdenes por temas geopolíticos de cortar, tienes un problema".

No solo eso. Ahora "intentarán darle prioridad al tráfico de determinadas empresas americanas en detrimento de las empresas europeas", alerta el experto en ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Valencia, Santiago Escobar.

La ciberdelincuencia tambien va a suponer un problema porque han caido los antivirus de Microsoft.