En concreto, el acusado "enfocaba el pubis o los glúteos de los menores, desentendiéndose del entorno, para captar los genitales y las nalgas de estos"

Hallan pornografía infantil en la casa del padre de Meghan Markle en Filipinas

Compartir







La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete años y siete meses de prisión al acusado de fotografiar y grabar a menores desnudos en las playas de Santander a lo largo de 12 años. Se trata de una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía que, en sus conclusiones definitivas, pidió ocho años y diez meses para el hombre.

Según los hechos probados en la sentencia, el ahora condenado realizó más de 1.700 fotografías y vídeos a menores, que almacenaba en su ordenador para uso personal y que tenía a disposición de terceros con un programa de intercambio de archivos.

Además, guardaba imágenes de menores desnudos creadas con inteligencia artificial (IA) que había descargado de internet y que se encontraban a disposición de los internautas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en nota de prensa.

En una sentencia, recientemente notificada y contra la que cabe recurso de apelación ante el TSJC, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial le considera autor de un delito continuado de elaboración de pornografía infantil y de otro delito de posesión de pornografía infantil.

PUEDE INTERESARTE El policía herido en Medina del Campo recibió 17 puñaladas de su agresor, con el que forcejó y realizó dos disparos

Hechos probados

Además de la pena de prisión, el tribunal le inhabilita para ejercer la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda o el acogimiento durante un periodo de once años, y para cualquier actividad que conlleve contacto con menores durante quince.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según los hechos probados que se recogen en la sentencia, el ahora condenado, al menos desde el año 2012 y hasta 2024, "utilizando distintas cámaras fotográficas de su propiedad, acudía de forma reiterada a las playas de Santander y, con intención libidinosa y utilizando el zoom de las cámaras, realizó más de 1.700 fotografías y vídeos a niños menores de 16 años mientras se hallaban desnudos en la playa, duchándose, cambiándose, bañándose o jugando, ajenos a su presencia".

En concreto, el acusado "enfocaba el pubis o los glúteos de los menores, desentendiéndose del entorno, para captar los genitales y las nalgas de estos, todo ello para satisfacer sus propios deseos sexuales".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Almacenaba los vídeos y las fotografías en los discos duros de su ordenador o externos"

Una vez en su casa, "almacenaba los vídeos y las fotografías en los discos duros de su ordenador o externos, clasificándolos por año de su captación, para su propio uso". "También guardaba en su ordenador, con la misma finalidad, fotografías en las que se representaba de forma hiperrealista y confundible con la realidad a menores de edad desnudos posando en forma provocativa, creadas mediante inteligencia artificial y descargadas de internet por él mismo", añade el escrito.

Además, en su ordenador tenía instalado el programa de compartición de archivos eMule configurado a máxima velocidad y con la función de ofuscación que "intenta ocultar las comunicaciones" del citado programa.

El ahora condenado fue descubierto en el verano de 2024 en los Jardines de Piquío de Santander fotografiando y grabando a niños que se encontraban en las playas de El Sardinero. Una persona se dio cuenta de lo que esta haciendo y avisó a la policía. Tras percatarse de que había sido descubierto, el acusado se fue del lugar y se subió a un autobús. Minutos después fue interceptado por los agentes tratando de borrar las imágenes.

Primeros planos de los genitales

Para el tribunal, estos hechos han quedado acreditados con la prueba practicada en la vista oral: la declaración del acusado, "que reconoció la posesión del material hallado", "reconoció sacar fotos y hacer vídeos" y también "tener instalado" el programa Emule; la testifical de quien le vio fotografiando y la de los agentes que le intervinieron; y la "profusa prueba documental" constituida por los archivos intervenidos.

Los hechos constituyen delitos de elaboración y posesión de pornografía infantil porque, según explica la Audiencia, aunque en las fotografías y vídeos tomados por el ahora condenado "no se observa a los menores desnudos realizando actos sexuales explícitos", sí son "primeros planos" de órganos sexuales.

En este sentido, el Tribunal Supremo considera que "basta con observar el enfoque reiterativo de los genitales de los menores para apreciar un intenso contenido obsceno", como ocurre en los hechos enjuiciados.

Por eso, la Sección Tercera considera que "estamos inequívocamente ante un delito continuado de elaboración de material pornográfico infantil, creado por el acusado y dispuesto en sus discos duros" para ser compartido con terceros "usando programas peer to peer (P2P), como el eMule que disponía en sus sistemas informáticos".

Finalmente, descarta considerar la atenuante de alteración psíquica planteada por la defensa del acusado, dado que el síndrome ansioso-depresivo que sufre, según el informe aportado, surge "a raíz de su detención y la prosecución del presente procedimiento".

Y añade que "sus capacidades intelectivas y volitivas permanecieron incólumes" pues "el acusado tenía la capacidad de conocer las causas, características y consecuencias de sus actos, y tenía capacidad para escoger llevar a cabo un hecho o no llevarlo a cabo".