Manuel Ferrero continúa desaparecido y los investigadores barajan que preparase una fuga o que se haya quitado la vida

El pánico de los vecinos de Oviedo tras la fuga de El Ruso y por el regreso de su pareja al barrio: "Ella está ahí tan tranquila"

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No hay ni una pista sobre el paradero de Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso'. No consta que haya retirado dinero y ninguna cámara de seguridad ha permitido reconstruir sus movimientos desde que huyó. Una de las hipótesis que se barajan es que tuviera preparada una vía de escape y contase con dinero para mantenerse oculto después de disparar a su joven vecina y colocar la mochila bomba en los buzones del portal de su edificio. Otra posibilidad que tampoco se descarta es que se haya quitado la vida con alguna de las armas que llevaba.

Ocho días después del tiroteo a una menor de 17 años y de la explosión que acabó con la vida del subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota', y de su perro policía, Deny, además de dejar gravemente herido a un agente de los TEDAX, Ferrero continúa en paradero desconocido. Más de 300 agentes participan en el dispositivo, que se ha ido ampliando progresivamente desde Oviedo al resto de Asturias y al conjunto del territorio nacional.

Una búsqueda sin resultados y falsas alarmas por toda España

La 'operación jaula' comenzó con controles en las salidas de Oviedo y registros en sótanos, garajes y otros espacios próximos al barrio de Villafría. Las pesquisas se extendieron después a diferentes puntos de Asturias y, posteriormente, a otras comunidades autónomas.

Los agentes han realizado inspecciones en trenes, controles en estaciones y búsquedas en el alcantarillado, además de rastrear distintas localidades y zonas rurales. Según informa Marcos Baz, periodista de 'Informativos Telecinco', la Policía Nacional continúa trabajando en la capital asturiana.

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Durante estos días también se han multiplicado los avisos de ciudadanos que aseguraban haber visto al fugitivo. Algunas de estas alertas han resultado ser falsas, tanto en Asturias como en otras comunidades, como ocurrió en Manresa.

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Un hombre fue confundido con 'El Ruso' en la localidad barcelonesa y se desplegó un dispositivo policial que incluyó la inspección de dos trenes de Rodalies. No obstante, la búsqueda no ha permitido encontrar por ahora ninguna pista que conduzca hasta Ferrero.

Los vecinos de Villafría no consiguen recuperar la normalidad

Mientras tanto, el miedo continúa instalado entre los residentes del edificio de la calle Rafael Urrusti. Los vecinos aseguran que no pueden dormir por las noches y que necesitan ayuda psicológica para superar lo ocurrido. La asistencia está siendo gestionada por el Ayuntamiento de Oviedo y llegará en los próximos días. Consideran que no pueden recuperar una cierta normalidad mientras el hombre al que atribuyen el ataque siga en paradero desconocido.

A esa angustia se suma también el regreso de Tatiana, la pareja del fugitivo, a la vivienda que ambos compartían. Las flores depositadas en el portal número 2A recuerdan la tragedia, la muerte de 'Jota' y de su perro policía y las graves lesiones sufridas por su compañero de los TEDAX. Pero para los vecinos son mucho más que un recuerdo. Representan el temor a que 'El Ruso' regrese y termine lo que empezó. "Si ya la hizo una vez, la puede volver a hacer otra vez", advierten.

De momento, no se observa una presencia policial permanente vigilando la vivienda, a pesar de que Tatiana ha regresado al inmueble. La mujer fue detenida el mismo día del tiroteo y la explosión y permaneció bajo custodia policial durante más de 48 horas. Posteriormente compareció ante la jueza, que decretó su puesta en libertad sin medidas cautelares después de que la Fiscalía no las solicitase. Durante su detención se acogió a su derecho a no declarar y, a la salida de los juzgados, cuando le preguntaron si sabía dónde estaba Manuel, respondió que no sabe dónde está.

El rastro de 'El Ruso' sigue dejando otras incógnitas. Según informa 'La Nueva España', Manuel Ferrero mantenía una intensa actividad en distintos foros de internet desde hacía casi dos décadas, donde hablaba de sus trabajos como autónomo, compartía conocimientos sobre fontanería, calefacción, instalaciones de gas y soldadura y opinaba sobre asuntos de actualidad. En una de sus intervenciones, publicada en enero de 2016, llegó a relatar que una mujer lo había denunciado por "amenazas, agresión e insultos", aunque él aseguraba que las acusaciones eran falsas y que había sido absuelto. No identificó a la denunciante ni relacionó aquel procedimiento con los conflictos vecinales que protagonizaría años después.