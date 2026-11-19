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Una botella de plástico transparente llena de agua, abandonada sobre el asiento del coche, parece un objeto perfectamente inocuo. Pero en realidad es todo lo contrario. Bajo la combinación de sol directo, curvatura de la botella y agua interior, ese envase se comporta como una lente convergente capaz de concentrar la luz solar en un punto focal cuya temperatura puede superar los 400 grados centígrados en cuestión de segundos. El técnico español de emergencias Miguel Assal ha difundido durante los últimos veranos vídeos que reproducen el efecto y debe servir como advertencia para cualquier conductor

Cómo funciona el efecto lupa

El fenómeno físico es sencillo. Una lente convergente concentra los rayos de luz paralelos que la atraviesan en un único punto llamado foco. Cualquier alumno de secundaria ha experimentado alguna vez el efecto quemando un papel con una lupa. Una botella de plástico curva llena de líquido transparente cumple los requisitos ópticos exactos de una lente convergente, al tener una geometría redondeada que refracta la luz al entrar y al salir, y contenido líquido que actúa como medio de mayor densidad óptica. El agua no dispersa la luz solar. La concentra.

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Cuando el coche está aparcado con la botella sobre el asiento del copiloto o sobre el salpicadero, con el sol entrando por la luna delantera o por una ventanilla lateral, el rayo focalizado pasa a incidir de forma fija durante minutos u horas sobre un mismo punto del coche. Los materiales oscuros absorben más energía radiante que los claros, con lo que el efecto es mayor sobre asientos de cuero negro, tapizados oscuros de tela o el salpicadero de plástico.

Cuando estos materiales alcanzan su temperatura de ignición, empiezan a arder sin llama visible al principio, con un pequeño agujero humeante que puede propagarse al resto del habitáculo si no hay nadie para detectarlo.

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Cuándo hay peligro

Las condiciones que hacen posible el fenómeno no son extraordinarias. Los datos del Real Automóvil Club de España cifran en más de 50 grados la temperatura interior de un coche estacionado al sol durante menos de una hora en un día veraniego cualquiera de la Península Ibérica. Durante los picos de una ola de calor, esa cifra puede subir hasta los 60 o 70 grados en el interior del habitáculo.

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El propio punto focal de la botella-lupa, medido por los bomberos de Midwest City con termómetro infrarrojo sobre papel oscuro sin cristal intermedio, puede llegar a alcanzar los 400 grados centígrados. Bajo cristal, la energía es menor pero suficiente para superar los 120 grados en el asiento, temperatura documentada por otras pruebas y confirmada como capaz de iniciar combustión en tapizados de cuero envejecido, gomaespuma, plásticos del salpicadero y papeles olvidados sobre el asiento.

Los meses de mayor riesgo en España coinciden con los picos térmicos del verano: julio y agosto concentran el 90% de los incidentes, con junio y septiembre también pudiendo ser peligrosos. Las horas de mayor incidencia son entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando el sol alcanza ángulos que hacen penetrar la luz por la luna delantera y por las ventanillas laterales del vehículo aparcado.

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La estrategia recomendada es sencilla, y pasa por no dejar botellas de plástico transparente dentro del coche cuando este vaya a permanecer aparcado al sol. Sustituir las botellas de plástico por botellas de acero inoxidable de doble pared con vaso interior aislante, que no dejan pasar la luz y mantienen el agua a temperatura razonable durante horas.

Alternativamente, se pueden usar botellas metálicas opacas, botellas térmicas convencionales o botellas de vidrio con funda de silicona que cubra la superficie curva. El coste de estas oscila entre los 15 y los 40 euros y su vida útil ronda los diez o quince años.