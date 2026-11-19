Asun Chamoso 19 NOV 2026 - 06:30h.

El 17 de julio de 2012 Tomàs Cabello recibió un riñón de su amigo de infancia Servant Casas

Los dos amigos, unidos desde el colegio, celebran cada año el aniversario del trasplante

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BarcelonaTomàs y Servant son amigos de infancia. En su historia hay amistad, amor, solidaridad, esperanza y también sentido del humor. Sus caminos en la vida se siguen entrelazando más allá de la donación de un riñón el 17 de julio de 2012. "Es una experiencia que da sentido a la vida. Llena de dignidad a las personas y nos hace creer en el ser humano. Lo celebro cada día", resume emocionado Tomàs Cabello. "Es una historia irrepetible que llena el corazón y reconforta el alma. Es una de las cosas que da sentido a la vida. Me ha dado felicidad tener un amigo que se merece un riñón", destaca Servant Casas.

Tomàs siente que ha renacido. "Estoy agradecido a la vida por las oportunidades que me ha dado. Y una muy especial es la donación y la generosidad de Servant porque me hizo una persona nueva. El otro renacimiento es el de la medicina que conmigo ha hecho milagros tanto en el Hospital Clínic como en el Hospital de Sant Pau. Me han mantenido vivo y vital, con energía y optimismo. La familia, mi entorno y mi trabajo han sido mi mejor terapia. El empuje de energía viene de la generosidad y de la donación que me hizo Servant. Fue un punto de inflexión. No hubiera podido continuar siendo el mismo".

Una gammapatía monoclonal de origen incierto le anuló la función renal. No era trasplantable, pero tras un año de medicación, sí lo era. "Y ahí apareció Servant y seis personas más entre familia y amigos", explica Tomàs. Su amigo recuerda la conversación: "Le dije que si le faltaba un riñón, yo tenía dos. Ni me lo pensé. Su vida estaba en mis manos. Sabía que Tomàs se sentía libre de aceptar mi riñón porque él me lo hubiera dado sin dudarlo".

Una generosidad que hizo reflexionar a Tomàs: "Necesité interiorizar ese gesto. Y valoras lo que puede suponer para esa persona y te pones en el escenario ¿Y si le pasa algo? Lo acepté cuando vi que me gustaría ser yo el que tuviera este acto de generosidad con una persona que lo necesitase y a la que yo quisiera. Pensé que era la persona en la que podría tener menos impacto porque se podría sobreponer, por el carácter, el sentido del humor y el conocimiento mutuo. Sentí que si estuviera en su lugar sentiría alegría de hacerlo".

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"Es como mi madre"

Tras la decisión de donar de Servant, la aceptación de Tomàs, las pruebas y los trámites previos, llegó el día del trasplante en el Hospital Clínic. Un 17 de julio, el mismo día del 30 aniversario de la boda de Servant. Después de la intervención, los dos amigos se reencontraron emocionados. "Fue una fiesta. Salimos abrazados al pasillo como dos flamantes campeones", describe Tomàs. "Cuando lo vi, me dio un beso. Fue muy emocionante", añade Servant, quien aún recuerda cómo el temor le superó por la posibilidad de un rechazo: "Me puse a llorar porque me sentía inútil".

La donación del riñón los unido aún más. Son más que amigos. Son familia. "Es como mi madre. Es como si me hubiera dado la vida por segunda vez. El sentimiento es como un familiar, consanguíneo y emocional. Es como una fusión con otra persona. La amistad es como una isla en la que te sientes seguro. Hay aceptación, lealtad, generosidad. Eso es la amistad. Y Servant la trasciende. Es una gratitud eterna que está liberada de sentimiento de deuda", subraya Cabello. "Vino un día a casa y mi madre le llamó hijo mío. Y Tomàs aclaró que era su abuela porque yo era su madre", precisa Casas sonriendo.

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Una amistad cimentada desde los 10 años cuando estaban internos en un colegio de Cambrils (Tarragona), lejos de casa. Un lugar donde se crearon unos vínculos, que crecieron durante la carrera de magisterio y en el mismo centro educativo como maestros. Un crecimiento profesional y personal compartido con sus familias. Tan unidas que incluso Tomàs se olvidó del día de la boda de Servant: "Éramos tan amigos que no se enfadó y luego lo celebramos". Y la prueba fue que, como alcalde de Mediona, ofició la boda de Tomàs dos años después del trasplante. "Reunir a su familia en un momento como el matrimonio, fue inolvidable. Son momentos que regala la vida", recuerda Casas.

Una donación que "significó volver a vivir y tener esperanza. Tenía unos diagnósticos que me me limitaban la esperanza de vida". Y Servant añade: "Cambian dos vidas. El receptor no depende de una máquina para poder vivir. A cambio de 200 gramos, recibes satisfacción y lecciones de vida. Te llena el corazón. Es felicidad".

Desde hace 14 años, los dos amigos tienen una cita especial. Sí es el 17 de julio: "Celebramos la vida, lo bonito que es vivir, lo bien que estamos y el habernos encontrado en la vida".