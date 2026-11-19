Sara Andrade 19 NOV 2026 - 06:00h.

Enric F. Gel es uno de los filósofos jóvenes más conocidos del país. En su canal de Youtube, 'Adictos a la Filosofía', cuenta con más de 800.000 suscriptores

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¿Por qué la filosofía está en auge? ¿Sabías que en las universidades españolas hay cada vez más estudiantes en esta carrera? La inteligencia artificial va a proporcionar nuevas oportunidades para antropólogos, historiadores o filósofos. Una de las razones podría ser que "ellos pueden convertirse en puentes entre los tecnólogos y las personas". Así lo aseguraba Jorge Serrano, director del Máster en Humanidades Digitales de la UPV donde están viendo un crecimiento del número de alumnos. También se ha podido este aumento del interés en redes sociales, donde muchos filósofos han encontrado un excelente canal para la divulgación. Es el caso de Enric F. Gel, que estudió Filosofía en la Universidad de Navarra y es doctor por la Universidad de Barcelona, y que desde 2016, divulga la filosofía en su canal de Youtube 'Adictos a la Filosofía', que cuenta con más de 800.000 suscriptores. Enric es autor de '¿Hay filosofía en tu nevera?', su primer libro, en el que acercó las grandes preguntas del pensamiento a la vida cotidiana, y de '¿Hay una conciencia en tu cerebro?' (Grou, 2026). En este nuevo libro quiere conocer qué sabe la filosofía sobre la consciencia, el alma y el más allá. Charlamos con él para entender cómo se está acercando la filosofía a los jóvenes.

Pregunta: ¿Por qué crees que tu canal ha conectado con la gente más joven? ¿Qué les atrae de la filosofía y qué suelen pedirte?

Respuesta: Pues es algo que me ha sorprendido a mí también: cuando empecé, hace ya 10 años, esperaba encontrarme con gente interesada en la filosofía, ¡pero no tanta! Creo que el joven, en concreto, tiene dentro del corazón múltiples preguntas que se le empiezan a despertar y que son de naturaleza filosófica: inquietudes sobre el origen del mundo, el sentido de la vida, el valor de la justicia… Si uno hace el esfuerzo de hablar en su propio lenguaje y no complicar las cosas excesivamente, están más que dispuestos a escuchar. Últimamente, me piden mucho que analice la filosofía de sus animes favoritos, lo cual me está pareciendo fascinante porque estoy descubriendo joyas que desconocía.

P: ¿Qué le dirías a un joven que está planteándose escoger la carrera de filosofía? ¿Qué consejos le darías?

R: Creo que estamos en un momento en el que vuelve a tener sentido estudiar lo que a uno le apetezca, más que lo que vaya a tener salidas (dado un futuro incierto en el que no sabemos, de aquí a cuatro años, qué salidas existirán). Así que si alguien siente que la filosofía le está llamando, le recomendaría que se lance. Es una carrera con mucho para ofrecer. Mi único consejo sería que la disfrute a fondo y que, cuando vea nacer en él o ella algún interés más específico, que lo persiga hasta donde le lleve.

P: ¿Por qué decides hacerte profesor de filosofía en Youtube? ¿Qué es aquello que pensabas que faltaba en este sentido?

R: Tomé la decisión de empezar un canal de Youtube en un momento en el que ya había terminado el grado y un máster y, aunque quería empezar un doctorado, no sabía aún en qué. Pero sí veía que tenía ganas de probar algo distinto… Solía seguir mucho un canal de divulgación en inglés, The Game Theorists, que aprovechaba los videojuegos para explorar conceptos científicos, y nació en mí la idea de probar algo similar, pero con filosofía.

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P: ¿Qué ayuda nos puede aportar la filosofía en problemas del día a día?

R: A veces pienso que mucha y otras, que ninguna. La filosofía puede llegar a tratar de cuestiones súper abstrusas (de difícil comprensión) que para nada están ligadas a las preocupaciones más ordinarias del día a día: ¿cuál es el estatus ontológico de los objetos matemáticos?, ¿es el fluir del tiempo una ilusión?, ¿existen las sillas?... Pero entre las divagaciones más removidas de la experiencia uno puede encontrar también cuestiones de lo más apremiantes, como en qué consiste la vida buena o cuál es la forma más justa de ordenar una sociedad. En esas áreas, más cercanas a lo ordinario, la filosofía puede aportar un espacio de reflexión en el que determinar, de manera racional, la dirección en la que nos queremos mover.

P: Descartes, Platón… A todos nos suenan, pero ¿qué es aquello que no sabemos de ellos? ¿Qué es lo más útil para aterrizarlo hoy en día a tierra? Estamos hablando de vidas con muchos siglos de diferencia…

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R: A veces solemos pensar en ellos como intelectos puros, pero olvidamos que fueron también seres humanos. Descartes decidió dedicarse a la filosofía por tres sueños consecutivos que interpretó como visiones místicas. Platón trató de implementar su tesis política del "filósofo-rey" en Siracusa dos veces y ninguna lo consiguió (la primera, acabó vendido como esclavo). Otras veces olvidamos que los filósofos son también hijos de su tiempo y que están sujetos a los defectos y sesgos de su época. Aristóteles fue un gran filósofo, pero defendió con ahínco que algunas personas nacen para ser esclavas y que la mujer era inferior al varón. Es útil tener estas cosas en mente porque pueden hacer que te preguntes: ¿qué supuestos de mi propio tiempo los doy por evidentes y no lo son tanto?

P: ¿Qué bases tiene la filosofía moderna y quiénes son sus referentes actuales?

R: Es difícil responder esta pregunta, pero por dar algunas ideas, creo que la filosofía hoy tiene una particularidad y es que está mucho más especializada que en el pasado: ciertas discusiones se han vuelto tan técnicas que tienen lugar dentro de una subrama de la filosofía y difícilmente trascienden de ahí. Hay pocos filósofos que, como Platón o Aristóteles, abarquen desde cuestiones metafísicas hasta la filosofía política. No obstante, hay algunos debates en los que enseguida se entra en cuestiones universales, al nivel de cosmovisión: en metafísica, filosofía de la mente o filosofía de la religión, por ejemplo. Algunos grandes nombres en mi lista: Alvin Plantinga, Richard Swinburne, Graham Oppy, Paul Draper, David Chalmers, Thomas Nagel… Más conocidos y mediáticos: Byung-Chul Han o Slavoj Zizek.

P: ¿Cómo sería la vida de un filósofo antiguo en la actualidad? ¿Sobre qué crees que pondrían el foco?

R: ¡Es divertido imaginarlo! Probablemente se pasarían un buen tiempo disfrutando de las diferentes tecnologías que damos por supuestas (con la posible excepción de Heráclito, que fue un gruñón). Después, imagino que se pondrían al día con el progreso científico y las discusiones filosóficas contemporáneas. Platón y Aristóteles creo que defenderían a capa y espada que muchas de sus intuiciones filosóficas fundamentales acerca del ser humano, la naturaleza de la realidad y la vida buena siguen siendo válidas y consistentes con el estado actual del conocimiento.