Marta Egea 19 NOV 2026 - 06:15h.

Cuando son lo suficientemente grandes, pueden detectarse con equipos sencillos como gafas solares homologadas o métodos de proyección

Un nuevo estudio científico asegura que Venus podría haber tenido vida hace millones de años

Compartir







MadridNuestra estrella está llena de actividad: campos magnéticos que se retuercen, regiones más frías, fulguraciones, eyecciones de material y manchas oscuras que pueden crecer hasta superar varias veces el tamaño de la Tierra. Lo sorprendente es que algunas de esas manchas solares no están reservadas a grandes observatorios. Si son lo suficientemente grandes pueden ser detectadas con equipos muy sencillos, siempre que se usen métodos seguros.

Las manchas solares son zonas visibles de regiones activas, áreas de campos magnéticos intensos y complejos que pueden ser fuente de erupciones solares. Hay que recordar que nunca hay que mirar directamente al Sol sin protección solar homologada, ya que puede causar lesiones oculares graves y permanentes.

PUEDE INTERESARTE Un exoplaneta potencialmente habitable acerca a la ciencia a responder si existe vida fuera de la Tierra

Qué son realmente las manchas solares

Las manchas solares no son agujeros ni zonas apagadas del Sol. Son regiones de la fotosfera, es decir, la “superficie” visible de nuestra estrella, donde el campo magnético es especialmente intenso. Ese campo magnético dificulta el transporte de energía desde capas inferiores, de modo que esas zonas quedan algo más frías que su entorno. Al estar rodeadas por una superficie muchísimo más caliente y brillante, parecen oscuras.

Las manchas solares se forman donde partes del campo magnético del Sol emergen desde el interior hacia su atmósfera. También son regiones más frías de la fotosfera y que las más grandes pueden verse desde la Tierra sin telescopio, siempre que los ojos estén protegidos con un filtro solar seguro.

PUEDE INTERESARTE Científicos detectan un planeta errante vagando solo por la galaxia y nadie sabe cómo llegó allí

¿Por qué aparecen y desaparecen?

El Sol no tiene siempre el mismo número de manchas. Su actividad sube y baja en un ciclo de unos 11 años. Durante el mínimo solar, pueden pasar muchos días sin que se observe ninguna mancha. Sin embargo, durante el máximo solar las regiones activas son más frecuentes, los grupos de manchas aumentan y también pueden crecer las probabilidades de fulguraciones o eyecciones de masa coronal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ciclo solar tiene una duración media de 11 años y el número de manchas pasa de muy pocas a muchas y vuelve a bajar. Además, los cambios rápidos en los campos magnéticos de los grupos de manchas pueden estar asociados a fenómenos de meteorología espacial, como fulguraciones solares, eyecciones de masa coronal o tormentas de radiación.

El método más sencillo: las gafas solares homologadas

La forma más directa de intentar ver manchas solares grandes es utilizar gafas de eclipse o visores solares homologados. Deben cumplir la norma ISO 12312-2 y estar en buen estado, sin arañazos, agujeros ni dobleces que puedan comprometer el filtro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con este método, el Sol se ve como un disco pequeño y uniforme. Si hay manchas grandes, pueden aparecer como puntitos oscuros sobre la superficie. No siempre se verán: depende del tamaño de la mancha, de la agudeza visual de la persona, de la transparencia del cielo y de la actividad solar del momento. Pero cuando hay un grupo grande, la observación puede resultar sorprendente precisamente por su sencillez.

Filtros solares para telescopios

Quien tenga un pequeño telescopio puede observar manchas solares con más detalle, pero solo si usa un filtro solardiseñado específicamente para ese instrumento. El filtro debe colocarse en la parte frontal, por donde entra la luz, no en el ocular. Los antiguos filtros solares de ocultar son peligrosos porque reciben luz concentrada y pueden romperse por calentamiento.

Los filtros que se enroscan en el ocular son peligrosos, ya que la luz solar concentrada por el telescopio puede destruirlos y lesionar el ojo en un instante. Los filtros seguros para óptica deben ir montados de forma firme delante del instrumento y utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Ver el Sol sin mirarlo: la proyección

El método más seguro y educativo es la proyección. La idea es simple: en lugar de mirar el Sol, se proyecta su imagen sobre una superficie blanca. La NASA describe la proyección como uno de los métodos indirectos más seguros para observar el Sol. Puede hacerse con un pequeño agujero en una cartulina, una caja de proyección o incluso usando los espacios entre los dedos o un colador para proyectar múltiples imágenes solares sobre el suelo.

Cómo saber si merece la pena intentarlo

Antes de salir a observar, conviene comprobar si hay manchas solares activas. La NOAA y otros servicios de meteorología espacial publican información actualizada sobre el número de manchas y la actividad solar. También se pueden consultar imágenes recientes del Solar Dynamics Observatory de la NASA, que observa continuamente el Sol en distintas longitudes de onda. El SDO estudia cómo se genera y estructura el campo magnético solar y cómo esa energía magnética se libera en la heliosfera y cerca de la Tierra.

Si las imágenes solares muestran un grupo grande cerca del centro del disco, habrá más opciones de verlo con gafas solares o mediante proyección. Si las manchas son pequeñas o están cerca del borde, puede que solo sean visibles con telescopio filtrado o no se puedan apreciar bien con equipos básicos