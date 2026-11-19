Manuel Pimentel Málaga, 19 NOV 2026 - 05:30h.

La joven, de 30 años, emigró en octubre de 2022 después de trabajar en Barcelona encadenando contratos que se renovaban mes a mes y un sueldo de unos 1.400 euros

Ahora tiene un contrato de 32 horas semanales repartidas en cuatro días en el servicio de Endoscopia de un hospital privado de la ciudad de Brisbane

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Cuando Lúa Porteiro trabajaba como enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, tenía contratos que se renovaban mes a mes y su sueldo apenas llegaba a los 1.400 euros. Tenía que compartir piso y pagaba unos 300 euros por una habitación diminuta.

"Lo que más me frustraba era pensar en mi futuro. Sentía que por mucho que trabajara nunca iba a conseguir ahorrar lo suficiente para la entrada de una vivienda", recuerda a 'Informativos TeleCinco' esta malagueña nacida en Fuengirola, que a sus 30 años ya llevaba unos cuantos pensando en marcharse al extranjero. Estudió en la Universidad de Cádiz y el último año de su carrera se fue de intercambio a la Universidad Autonóma de Barcelona, ciudad donde se quedó trabajando. Pero la situación laboral y los sueldos que cobran los enfermeros en España terminaron de darle el empujón que necesitaba.

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Australia reunía varias de las cosas que buscaba: buen clima, oportunidades laborales, salarios más altos y la posibilidad de trabajar menos horas. Así que en octubre de 2022 hizo las maletas y se marchó. Llegó con su visado de estudiante y empezó a mover los trámites necesarios para ejercer allí como enfermera. Ahora, trabaja en un hospital privado de Brisbane y acaba de solicitar la ciudadanía australiana.

Más personal y mejores condiciones laborales

Lúa trabaja con un contrato de 32 horas semanales repartidas en cuatro días en el servicio de Endoscopia, una especialidad que ya conocía de su etapa en Barcelona. La diferencia, dice, se nota especialmente en el número de profesionales que atienden a los pacientes. "En Australia tenemos dos enfermeras dentro de cada quirófano de Endoscopia, mientras que en el hospital donde trabajaba en España había una sola enfermera que se encargaba de todas las funciones".

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En la unidad de recuperación la diferencia es todavía mayor. En su actual hospital, que cuenta con dos quirófanos, suele haber tres o cuatro enfermeras para atender a los pacientes que salen de las intervenciones. En Barcelona trabajaba en un servicio con cuatro quirófanos y una enfermera y dos auxiliares en recuperación.

"Muchas veces podemos dedicar prácticamente una enfermera a cada paciente. La diferencia en la carga de trabajo se nota muchísimo", explica. También asegura que recibe un mayor reconocimiento de su profesión. "Cuando le dices a alguien que eres enfermera, percibes un respeto y una admiración que personalmente no sentía de la misma manera en España".

Eso sí, como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, Lúa dice que en Australia tiene menos autonomía para realizar algunas técnicas y que hay mucha más burocracia. Pero valora especialmente los descansos, las vacaciones y el trato de sus responsables. En su hospital dispone de cinco semanas de vacaciones al año y la ofrecen sesiones gratuitas con un psicólogo.

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Capacidad para ahorrar

En sus redes sociales, Lúa cuenta cómo es su día a día en Australia. Uno de los datos que más llama la atención de sus seguidores es cuánto dinero consigue ahorrar cada mes. Aunque vivir en Australia es caro, especialmente por el precio de la vivienda, sus ingresos le permiten ahorrar una cantidad que difícilmente podía plantearse durante su etapa en España.

Lúa y su pareja pagan 470 dólares australianos (unos 290 euros) a la semana de alquiler entre los dos y gastan otros 200 dólares (125 euros) en la compra del supermercado. Después de cubrir sus gastos, consigue ahorrar entre 1.500 y 2.000 euros al mes, trabajando cuatro días a la semana.

Ella misma reconoce que sus circunstancias personales le ayudan, ya que comparte gastos con su pareja y lleva un estilo de vida que le permite controlar el presupuesto.

Decidió hacer públicos sus ingresos porque considera que hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo en España. "Parece que decir abiertamente cuánto cobras está mal visto, como si necesariamente lo hicieras para presumir o para demostrar que eres mejor que los demás".

Su intención, asegura, es que otras enfermeras conozcan las oportunidades que existen fuera. No pretende convencer a nadie de que abandone España, sino mostrar una alternativa que ella misma desconocía cuando empezó a trabajar.

A más de 24 horas de casa

La vida en Australia también tiene una cara menos amable. Lúa echa de menos Málaga, su familia y sus amigos. No tanto las grandes celebraciones como las pequeñas cosas: salir de cafés, quedar para una comida o pasar una tarde con los suyos. "Cuando vives tan lejos, es mucho más difícil mantener esa cercanía", reconoce.

Una de las cosas que más le preocupa pensar es qué ocurriría si algún familiar tuviera una emergencia, porque entre vuelos y escalas, regresar a España supone más de 24 horas de viaje.

También recuerda la inceritdumbre que vivió durante los primeros años, pendiente de los papeleos y los requisitos para conseguir la residencia permanente. "En redes sociales se romantiza muchísimo la emigración. Vemos las playas, los paisajes, los buenos sueldos y las oportunidades, pero no siempre se habla de todo el estrés que puedes llegar a vivir hasta conseguir estabilidad".

Volver a España, pero con otras condiciones

De momento, Lúa no se plantea regresar a España. Su idea es asentarse en Australia, comprar una vivienda y que sus futuros hijos, si los tiene, crezcan allí. Volver a España es una posibilidad que no descarta, pero bajo la condición de tener mejores salarios.

"No me veo volviendo a España para cobrar un salario con el que apenas pueda ahorrar a final de mes", afirma. Para mantener un nivel de vida parecido al actual, calcula que tendría que ganar unos 3.000 euros mensuales.

Sin embargo, nunca ha dejado de mirar hacia Málaga, su tierra. Echa de menos la Semana Santa, la Feria, los carnavales y las tradiciones con las que ha crecido. "Me encantaría tener la posibilidad de volver algún día a España, porque sigue siendo mi país, allí están mis raíces, mi familia y muchas de las cosas que más echo de menos", confiesa.

A las enfermeras que estén pensando en seguir sus pasos les recomienda que se informen bien sobre los requisitos de inglés, el registro profesional y los visados. Y, sobre todo, que tengan muy claro lo que están dispuestas a dejar atrás.

"Emigrar no tiene por qué ser una decisión para toda la vida. Puedes probar la experiencia, aprender inglés, crecer profesionalmente, ahorrar dinero y, si después de unos años decides que prefieres volver a España, tampoco pasa absolutamente nada".