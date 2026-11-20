NoName057(16) es un colectivo cibercriminal prorruso surgido en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia

Ingresa en prisión un detenido en Madrid que había mostrado su "deseo de morir por la causa yihadista"

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La Policía Nacional ha impedido que la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16) implante en España su primera célula física después de más de 400 ataques a instituciones del Estado y bancos, tras detener en Burgos a su principal instigador e incautarle un arsenal de armas. Los investigadores consideran que han conseguido "frustrar el inicio de acciones violentas".

El detenido es un ciudadano español de 51 años que, según han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, había sufrido un profundo proceso de radicalización siguiendo las consignas de NoName NoName057(16), la organización detrás de 447 ciberataques en España desde 2024 a diferentes instituciones, incluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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NoName057(16) es un colectivo cibercriminal prorruso surgido en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se dedican principalmente a lanzar ataques de denegación de servicio (DDoS) para tumbar páginas web de instituciones, empresas estratégicas y medios de países miembros de la OTAN.

Propaganda y difusión en redes

Entre los principales objetivos policiales figura Enrique Arias Gil, un español al que se considera responsable del canal en español 'Desinformador Ruso'. Las fuerzas de seguridad lo sitúan en Rusia desempeñando un papel destacado dentro de NoName057(16).

El detenido el pasado martes en una operación de la Comisaría General de Información (CGI) residía en Burgos con su familia y, tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, quedó en libertad con medidas cautelaras después de que la Fiscalía no solicitara su ingreso en prisión.

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La operación policial de la Comisaría General de Información ha impedido la implantación física de una célula de este grupo ciberterrorista prorruso en España, además de "frustrar el inicio de las acciones violentas", ha señalado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Arsenal de armas intervenido

El arrestado realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

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También reivindicó como obra de "sus voluntarios" la campaña de propaganda que desplegó en ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid, además de actuar como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitir a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a NoName057(16).

En los registros practicados, los agentes han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, junto a más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar.

Comunidades conspirativas en internet

Los investigadores creen que las armas de fuego las obtuvo aprovechando su licencia en vigor como exvigilante de seguridad, según apuntan las citadas fuentes. También se han localizado siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol. Los agentes no descartan que estuviera interesado en realizar algún tipo de artefacto explosivo.

Además, han intervenido tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga, según ha detallado la Policía Nacional en la nota de prensa.

El detenido evolucionó desde comunidades conspirativas en internet hasta una participación activa en un canal en el que difundía y ensalzaba las acciones del grupo. El pasado año desplegó adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea sancionó oficialmente al grupo NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques, lo que conllevó la inmovilización de sus fondos y la prohibición de poner recursos económicos a su disposición.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares. Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.