Cuatro hombres son declarados culpables de agredir sexualmente a Joanne Young cuando estaba bajo los efectos de drogas

Las pruebas contra Philip Young por el caso de Joanne se han acumulado durante los últimos meses

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El caso de Joanne Young recuerda al de Gisèle Pelicot en Francia. Durante años, su exmarido, Philip Young, la drogó en el domicilio que compartían y ofreció su cuerpo a través de internet para que otros hombres abusaran sexualmente de ella sin su conocimiento ni consentimiento. Ahora, después de que un jurado declarase culpables a cuatro de esos hombres este pasado jueves, la mujer británica ha decidido mostrar su nombre y su rostro para contar lo que ha sufrido y evitar que otras víctimas tengan miedo a denunciar.

En total, seis hombres, entre ellos su exmarido, han sido declarados culpables de distintos delitos sexuales contra Joanne, que tiene 49 años y es madre de tres hijos. La mujer ha pedido que se revise la legislación británica para impedir que alguien pueda dar el consentimiento sexual en nombre de otra persona.

Su caso, que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la sumisión química y la violencia sexual, presenta numerosos paralelismos con el de Pelicot, que también renunció al anonimato para que la vergüenza recayera sobre sus agresores.

Cinco hombres ofrecidos por internet para abusar de ella

Philip Young, de 50 años y antiguo concejal conservador del distrito de Swindon entre 2007 y 2010, drogó a su entonces esposa durante años e invitó a desconocidos a mantener relaciones sexuales con ella. Para ello utilizó páginas web y aplicaciones como Craigslist, Grindr y Fab Swingers. La investigación sitúa los abusos en un periodo de 13 años. Entre los hombres que acudieron a la vivienda había perfiles muy distintos, como un taxista, un músico o un trabajador de supermercado.

El exconcejal se declaró culpable en enero de más de 50 delitos contra Joanne, entre ellos 11 violaciones y otros 11 cargos por administrarle sustancias para someterla sexualmente. También reconoció haber grabado los abusos y difundido imágenes de su esposa en internet. Al revisar sus dispositivos, los investigadores encontraron cinco vídeos en los que la mujer aparecía incapacitada y atada a la cama.

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Este jueves 19 de noviembre, un jurado declaró culpables a otros cuatro hombres. Norman Macksoni, de 48 años, fue condenado por un delito de violación; Richard Wilkins, de 62, por violación y agresión con penetración; Connor Sanderson-Doyle, de 32, por agresión con penetración y agresión sexual, y Mohammed Hassan, por un delito de agresión sexual. Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, también se había declarado culpable previamente de violación, agresión con penetración y otros dos delitos de agresión sexual.

Durante el proceso, algunos de los acusados defendieron que creían contar con el consentimiento de Joanne porque así se lo había trasladado su marido. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que ninguno de ellos se preocupó por comprobar si la mujer quería mantener esas relaciones sexuales. El juez Pushpinder Saini destacó la valentía de Joanne y advirtió de que los cuatro hombres declarados culpables se enfrentan a penas de prisión importantes.

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Joanne Young pide que la vergüenza recaiga sobre sus agresores

Tras conocerse el veredicto, Joanne Young habló frente al Tribunal de la Corona de Winchester y explicó el enorme impacto que ha tenido en su vida descubrir lo que ocurrió mientras estaba drogada. La británica aseguró que la traición de la persona en la que más confiaba ha sido especialmente difícil de asimilar y que el abuso ha cambiado por completo su vida.

"Conocer lo que me hicieron sin mi conocimiento ni mi consentimiento ha sido increíblemente difícil de procesar y ha destrozado mi vida", afirmó. También expresó su alivio por el resultado del juicio y animó a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares a acudir a las autoridades, con la confianza de que pueden ser escuchadas y comprendidas.

La víctima considera que su caso evidencia la necesidad de revisar cómo se entiende legalmente el consentimiento en Reino Unido. Por eso, ha pedido al Gobierno que impulse cambios para evitar que una tercera persona pueda decidir por una mujer si acepta mantener relaciones sexuales.

"El consentimiento debe de venir de la propia persona. Nadie puede darlo por ti y nadie debe confiar en que tiene tu palabra de que estás de acuerdo", señaló. Y resumió con una frase el daño que le ha causado la persona que organizó los abusos: "La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la forma más horrible".