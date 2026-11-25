El número del DNI, la fecha de nacimiento y el número de soporte deben ocultarse en todos los casos

INCIBE advierte del peligro de reutilizar el mismo correo electrónico para todas las cuentas importantes

Compartir







La Agencia Española de Protección de Datos sancionó en febrero de 2025 con 2.000 euros a una empresa por algo que muchos consideran trivial: pedir a sus clientes que enviaran una fotografía completa de su DNI por WhatsApp. Esta alegó que cumplía con el Real Decreto 933/2021 sobre registro de huéspedes en alojamientos turísticos, pero se determinó lo contrario. La imagen completa del DNI, con el rostro, el número de expedición, los nombres de los progenitores y la parte trasera con el número de soporte, excede lo estrictamente necesario para verificar la identidad. Y hacerlo por WhatsApp añade un riesgo específico porque la aplicación, pese a cifrar los mensajes de extremo a extremo, no cifra la fotografía una vez almacenada en la galería del móvil ni en las copias de seguridad automáticas.

Este caso sirve para ilustrar un problema frecuente que afecta directamente a las prácticas cotidianas en alquileres turísticos, contratación de servicios online, verificación de identidad en aplicaciones móviles, gestiones con inmobiliarias y más.

PUEDE INTERESARTE INCIBE alerta de los archivos PDF infectados: abrir un documento aparentemente inofensivo puede comprometer todo el ordenador

Los datos que hay que tapar

La AEPD identifica tres elementos concretos del DNI cuya ocultación es imprescindible antes de compartir el documento por cualquier canal digital. El primero es el número completo del propio DNI, las ocho cifras seguidas de la letra de control. Ese código funciona como llave maestra para la contratación de servicios telemáticos como apertura de cuentas bancarias, alta de líneas telefónicas, solicitud de tarjetas de crédito, contratación de préstamos personales o alquileres de vehículos. Cualquier persona con acceso al número completo puede iniciar procedimientos a nombre del titular sin que este se entere hasta recibir la primera notificación de morosidad.

El segundo elemento es la fecha de nacimiento. Combinada con el número de DNI y el nombre completo, permite superar la mayoría de sistemas de verificación básica que utilizan los operadores comerciales para autorizar operaciones telefónicas. Muchos servicios de atención al cliente confirman la identidad del titular preguntando por estos tres datos.

PUEDE INTERESARTE La Policía recuerda lo que hacer si pierdes el móvil: los primeros cinco minutos son clave para proteger tus cuentas

El tercero es el número de soporte de la parte trasera del documento, el código alfanumérico que sirve para renovar el DNI y para validar operaciones específicas ante la administración electrónica. Junto al propio DNI y a la fecha de nacimiento, permite el acceso a la sede electrónica de la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y a otros servicios públicos con niveles de suplantación que difícilmente pueden revertirse una vez ejecutados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Qué dejar visible y por qué

Pueden mantenerse visibles tres elementos sin riesgo relevante: el nombre completo, los apellidos y la fotografía. Estos datos son suficientes para verificar visualmente que el documento corresponde a la persona que lo envía, propósito legítimo de la mayoría de los trámites que solicitan el DNI. Y no permiten por sí solos ejecutar operaciones fraudulentas en nombre del titular.

La operación de ocultación tiene dos variantes válidas. La primera es el difuminado irreversible con aplicaciones específicas: Snapseed y GIMP en el móvil, la app Fotos de iOS o herramientas online como Blur.me. No conviene usar un rectángulo negro que se pueda desplazar en la propia imagen posteriormente, ni la función de dibujo del propio WhatsApp, cuya reversibilidad es sencilla. La segunda es la superposición de una marca de agua con texto tipo "SOLO VÁLIDO PARA [empresa/trámite y fecha]", que identifica la fotografía con el destinatario legítimo y disuade su reutilización posterior en otro contexto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Alternativas seguras

La AEPD sostiene desde hace años que la exigencia de una copia digital del DNI para verificar la identidad es desproporcionada en la mayoría de contextos. Existen métodos igualmente válidos y menos invasivos: la transcripción manual de los datos por parte del solicitante, la verificación presencial mostrando el documento sin entregar copia, el uso de sistemas de identificación digital certificados (Cl@ve PIN, certificado electrónico, DNIe con lector) y la vídeo-identificación de plataformas reguladas cuando el trámite lo requiera. Las inmobiliarias, los alquileres turísticos, las plataformas de alquiler entre particulares y muchos servicios comerciales acostumbran a solicitar la imagen completa sin justificación legal suficiente.

Ante una petición de este tipo, la respuesta recomendada es, primero, preguntar por escrito qué base legal ampara la solicitud y qué finalidad concreta persigue. Segundo, si aun así resulta imprescindible enviarla, ocultar los tres datos sensibles con difuminado irreversible, añadir la marca de agua con el destinatario y la fecha, y eliminar los metadatos EXIF de la fotografía con aplicaciones específicas como Photo Metadata Remover, que retiran coordenadas GPS y otros datos que la cámara del móvil incrusta por defecto. Ante cualquier duda sobre la legitimidad de la petición, existe la opción de denunciar la situación ante la propia AEPD a través de su sede electrónica.