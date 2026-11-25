El cantante de Hombres G ha confesado cuál es su mayor preocupación de cara al futuro sobre los cuidados de su hijo de 26 años

David Summers, orgulloso de que su hijo Daniel se abra camino en la música: "Que persiga sus sueños y no tenga miedo a nada"

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David Summers ha dejado a un lado durante unos momentos su faceta de artista para compartir uno de los aspectos más personales de su vida. El vocalista de Hombres G ha participado en un encuentro organizado por la Fundación Querer en el que se ha sincerado sobre su experiencia como padre de Daniel, su hijo de 26 años, que tiene autismo.

"Es lo que te ha tocado y tienes que reaccionar. A los toros hay que meterles el capote y torearlos y la vida es así", comenzaba explicando el músico durante las VII Jornadas Neurocientíficas y Educativas de la Fundación Querer, celebradas en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Durante el evento, el cantante ha hablado sobre los desafíos que afrontan las familias con hijos con trastornos y ha confesado uno de los temores que más le acompañan y que comparten muchos padres en su misma situación. Se trata de qué sucederá con sus hijos cuando tanto él como su exmujer, Marta Madruga, falten.

La gran preocupación de David Summers

En el coloquio, moderado por Pilar García de la Granja, presidenta de la organización, también participaron Samantha Vallejo-Nágera, José Luis Izquierdo, conocido como el Mago More, y Carolina García Delgado. Todos ellos compartieron sus vivencias familiares y las dificultades que implica convivir con discapacidades.

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En el caso de Summers, su preocupación tiene mucho que ver con la incertidumbre que supone pensar en el futuro de Dani. "Mientras los chavales son niños, pues son niños y tú eres su padre, los cuidas, haces todo lo posible por ellos, los llevas a todos los médicos… Pero llega un momento en que ya no son niños, son adultos, y tú a lo mejor te mueres y ellos se van a quedar solos", ha reflexionado.

Una posibilidad que se ha convertido en uno de sus grandes temores, tal y como ha confesado: "Entonces, te lo juro que es lo que más me martiriza de mi vida: pensar en el día que me tenga que morir y lo que más, de verdad lo que más me preocupa de mi vida, de ese hecho terrible, es quién se va a ocupar de mi hijo".

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Y es que no se trata solo de garantizar que Dani tenga cubiertas sus necesidades materiales o económicas, sino de saber quién estará a su lado, le acompañará y le proporcionará la atención y el cariño que necesita.

En este sentido, Summers ha puesto en valor el trabajo de la Fundación A LA PAR, que desarrolla programas para preparar profesionalmente a jóvenes con discapacidad intelectual y ayudarles a alcanzar más autonomía de cara al futuro.

Cómo afectó a su otra hija, Lucía

Durante su intervención, el artista también ha querido hablar sobre cómo ha afectado, en su caso, a su hermana melliza, Lucía, quien tuvo que permanecer ingresada en una incubadora durante aproximadamente un mes y medio al nacer de forma prematura.

"Lucía estuvo casi un mes y medio en la incubadora y Dani todo lo contrario, Dani nació fuerte, gordo, rubio, precioso… Pero claro, cuando empezaron a hablar, pues Dani iba más lento en todo", ha relatado.

Con el tiempo, la atención acabó centrándose inevitablemente en él. "Los hermanos de estos chicos se sienten un poco como dados de lado. Los padres estamos con el que tiene problemas. En mi caso, mi hija se queja un poco de eso, de que no le hicimos mucho caso cuando era chiquitina", ha admitido.

La música como apoyo

Más allá de los miedos, el intérprete de 'Devuélveme a mi chica' también ha compartido que la música ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de Dani y se ha convertido en uno de sus grandes apoyos.

"Me di cuenta enseguida de que la música era un lenguaje que él entendía facilísimo. Se sienta en un piano y empieza a tocar sin tener ni idea; tiene una facilidad increíble", ha explicado.

A sus 26 años, Dani toca la guitarra y la batería, está a punto de grabar un disco y emprender una gira con su banda, integrada por otros tres músicos. "Lo ven como un guitarrista y nada más, no lo ven como un niño autista", ha concluido Summers.