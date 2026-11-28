Decenas de los más de 150 cayucos que han llegado a El Hierro permanecen apilados en la isla

El hombre que no quiso separarse de sus compañeros de cayuco y rechazó la ayuda, uno de los 14 muertos de la tragedia en El Hierro

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La ONG Caminando Fronteras, que monitoriza la Ruta Canaria, asegura que en el cayuco llegado este viernes a El Hierro viajaban en realidad unas 120 personas, lo que elevaría a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos, después de que fueran recuperados de su interior 14 cadáveres.

La portavoz de este colectivo, Helena Maleno, ha explicado a EFE que desde el jueves tenían constancia de varias embarcaciones desaparecidas y que familiares de los migrantes en Mali les alertaron de este cayuco, en el que, según la información que manejan, viajaban 120 personas, entre ellas nueve mujeres

Las imágenes de los cayucos apilados en El Hierro

Decenas de los más de 150 cayucos que han llegado a El Hierro solo en el mes de noviembre permanecen apilados en la isla. Un cementerio de embarcaciones vacías que simboliza la magnitud de una crisis migratoria que no cesa.

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El Hospital Insular de Nuestra Señora de Los Reyes, en El Hierro, ha atendido a un total de veinte personas migrantes que han llegado recientemente a la isla. Del total de personas migrantes atendidos, catorce permanecen ingresadas en sus instalaciones, mientras seis están en observación en el servicio de Urgencias.

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Así lo ha detallado este sábado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a Europa Pres que avanza que todas estas personas están estables, a excepción de una de ellas, que se encuentra "estable dentro de la gravedad".