La preocupación crece en Benillup ante el avance imparable de la erosión en el barranco que bordea el municipio. Varios vecinos alertan del riesgo para las viviendas y reclaman una solución urgente a las administraciones. Joan, uno de los afectados, ha alzado la voz en ‘El tiempo justo’ para denunciar una situación que califica de “muy peligrosa”.

“Es una situación peligrosa, sobre todo cuando se dan periodos de lluvias continuadas”, explica. Según detalla, las precipitaciones reblandecen el terreno arenoso y aceleran un proceso de erosión constante que acerca cada vez más el barranco a las casas. “Por la noche incluso escuchamos cómo cae la arenilla y cada vez se va acercando más y más a nuestras viviendas”, asegura.

El miedo no es infundado. Joan afirma que cuentan con informes de geólogos que advierten del riesgo de un gran desprendimiento, similar a otros que ya se han producido en la zona. “En periodos de lluvias se pueden ir 10, 15 o 20 metros de golpe. Ha pasado en otras partes del barranco y tenemos miedo de que pase aquí, en la parte del pueblo”, señala.

El riesgo de desprendimientos en Benillup

La erosión del barranco en Benillup ya ha tenido consecuencias directas. El terreno se ha llevado parte del jardín de este vecino y la preocupación es que, con el paso del tiempo, pueda afectar de lleno a las viviendas. “No sabemos si será pronto o dentro de unos años, pero el riesgo está ahí”, advierte.

Los vecinos reclaman una solución definitiva

Ante esta situación, los vecinos aseguran haber acudido a todas las instituciones posibles. Han trasladado su preocupación al Defensor del Pueblo, al Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana y al presidente de la Generalitat Valenciana, además de enviar cartas a distintos partidos políticos.

“No es una cuestión de colores, es una cuestión de que Benillup necesita una solución definitiva a su problema de erosión con el barranco. Las instituciones tienen que responder y estar al lado de los ciudadanos”, reivindica Joan.

Mientras tanto, en este municipio de Alicante, cada episodio de lluvia se vive con inquietud. Los vecinos temen que el avance del barranco no se detenga y que, si no se actúa a tiempo, el problema pueda volverse irreversible.