Ingresa en prisión al hombre acusado de secuestrar, violar y abandonar en un descampado a una mujer en Albox, Almería

El presunto violador de una vecina de Macael, Almería, que habría sido secuestrada el pasado 11 de julio y agredida sexualmente antes de ser abandonada en un descampado de Albox supuestamente bajo el encargo y participación de otra investigada, a quien se atribuye la autoría intelectual de los hechos además de un delito contra la integridad moral, ha ingresado en prisión provisional tras haber sido detenido.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado la medida privativa de libertad, comunicada y sin fianza, tras el arresto del varón a principios de febrero después de meses en paradero desconocido en los que la otra investigada ingresó en prisión preventiva, donde continúa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el arrestado está investigado por delitos de amenazas, agresión sexual y detención ilegal, al igual que su supuesta compinche a la que también se le atribuyen, entre otros delitos, uno contra la integridad moral ante las vejaciones a las que fue sometida la víctima.

Amenazaron y raparon a la víctima

La investigación judicial apunta que existen indicios racionales "bastantes" para presumir que A.B. contribuyó a raptar a la víctima a punta de navaja para trasladarla a una vivienda donde la coinvestigada rapó la cabeza a la víctima entre amenazas.

Acto seguido, condujeron a la víctima a un garaje donde, por orden de la supuesta autora intelectual, el acusado la habría agredido sexualmente después de que fuera drogada. La víctima habría sido además amenazada con daños a sus familiares o con incendiar su vivienda si narraba lo sucedido a la Guardia Civil.

La juez, ante la que el arrestado se negó a declarar, tuvo en cuenta la gravedad de los delitos así como la protección de la víctima para determinar el ingreso en prisión preventiva del investigado, quien ha sido identificado por varios testigos durante el proceso.

Conforme a los datos recopilados por la Guardia Civil, la agresión sexual habría sido planificada con anterioridad y tendría un trasfondo sentimental, sentido en el que la investigada habría contado con un socio para completar un plan destinado a vejar y agredir sexualmente a la víctima bajo sus órdenes.

Le taparon la cabeza con una manta

La juez de Purchena ya estimó que había base suficiente para, de forma indiciaria, considerar que D.C.C, junto con este varón de origen marroquí, habría introducido a la víctima en un vehículo de alta gama "a la fuerza" mientras que le exhibía un arma blanca.

Asimismo, la investigada la habría "denigrado" a la víctima mediante el rapado de su cabello para, posteriormente, sacarle varias fotografías antes de ordenar la agresión sexual antes de envolverle la cabeza con una manta o una toalla y conducirla a un descampado donde fue abandonada.

Frente a esta acusación sustentada en distintas declaraciones e imágenes, la investigada mantuvo que la víctima se montó en su coche de forma voluntaria para ir su casa a "hablar", al tiempo que negó la existencia de ningún varón que actuara como compinche.

Las imágenes

Los investigadores cuenta con imágenes que acreditan la presencia de la sospechosa en el vehículo empleado para el secuestro en el municipio de Macael, así como con la versión de algunos testigos quienes afirmaron haberla visto junto con el individuo, que partió de la capital para acometer el encargo, en el coche.

El vehículo utilizado supuestamente para un secuestro, propiedad de la madre de la investigada, quedó precintado en el interior de un taller cinco días después de cometerse los hechos, si bien la investigada habría intentado en varias ocasiones recuperar el mismo, para lo que se personó en las instalaciones.

Frente a las negativas del propietario del establecimiento, la mujer finalmente habría aprovechado un descuido de este para llevarse el coche pese a sus requerimientos. La investigada, por su parte, manifestó que había sido su madre quién se habría llevado el coche del taller sin nadie le dijera que estaba bajo precinto policial.

La mujer compinchada fue detenida y puesta en libertad

El suceso provocó una gran conmoción en el municipio macaelense, donde a finales de julio se produjo una multitudinaria concentración ciudadana en demanda de "justicia" para su vecina, con pancartas con mensajes como 'Todos somos Pili', 'Justicia ya' o 'Tu dolor no se borra'.

"Pili fue secuestrada en su pueblo, trasladada a Albox por la fuerza y allí, vejada y violada. Presuntamente una mujer ha sido la autora intelectual y un hombre el autor material de la agresión. La mujer fue detenida y puesta en libertad pocas horas después por motivos de salud, y el hombre aún se encuentra en paradero desconocido", indicaban entonces al respecto desde el Ayuntamiento.

A través de un manifiesto, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, pedía que se destinaran "más efectivos a la persecución del violador". "Que sea detenido y puesto a disposición judicial, utilizando para ello todos los medios necesarios, incluidos grupos especializados de la Guardia Civil a nivel nacional. No es razonable que catorce días después el agresor siga libre", señalaba hace ya dos meses.