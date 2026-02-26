Un hombre ha sido detenido tras encerrar a varias personas con discapacidad o drogodependientes en Torrent para robarles

Detenido un hombre en Málaga por la presunta agresión sexual a una joven con discapacidad tras conocerla en una red social

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent, Valencia, a un hombre de 38 años acusado de confinar en una casa a varias personas vulnerables y apoderarse de sus bienes y cuentas bancarias. Hay al menos cinco víctimas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Torrent, tras tener conocimiento de que el detenido captaba a personas vulnerables con alguna discapacidad o drogodependientes y las confinaba en una casa en condiciones precarias, apartándolas de su núcleo familiar.

Amenazaba, drogaba y agredía a las víctimas

El sospechoso ejercía sobre ellas un poder total, ya que tenía a las víctimas atemorizadas mediante continuas amenazas, coacciones y agresiones, impidiéndoles abandonar el domicilio. Al parecer, una vez al día les suministraba sustancias estupefacientes y algo de comida.

Asimismo, las pesquisas de los agentes han permitido comprobar que el sospechoso, incluso, conseguía la tutela legal de alguna de sus víctimas, con lo que lograba percibir asignaciones económicas de la Administración por cada una de ellas.

Los agentes averiguaron que el arrestado se apoderaba de todos los bienes, cuentas bancarias y documentación de las víctimas, y realizaba extracciones sistemáticas de efectivo en cajeros de las pensiones, asignaciones y prestaciones públicas que estas recibían.

Su 'modus operandi'

Además, el presunto autor habría adquirido vehículos de alta gama a nombre de las víctimas, a pesar de ser el único que los utilizaba. Para ello, empleaba siempre el siguiente 'modus operandi': se trasladaba con alguna de ellas al concesionario y adquiría el turismo mediante financiación a nombre de la persona vulnerable, generándole así una deuda de elevada cuantía.

Otra estafa, además de la compra de vehículos, llevada a cabo presuntamente por el ahora arrestado consistía en la contratación masiva de líneas telefónicas a nombre de los perjudicados. Los investigadores han averiguado que habría dado de alta un total de 126 líneas telefónicas y que la compañía le había entregado 154 terminales móviles de alta gama, ascendiendo el valor de lo defraudado a 150.000 euros.

Finalmente, la investigación policial culminó con la entrada y registro del domicilio del sospechoso, previa autorización judicial. En el interior se encontraban cuatro personas vulnerables atemorizadas. Los agentes, asimismo, localizaron e intervinieron 43 papelinas de cocaína, 1.455 euros, documentación y tarjetas a nombre de las víctimas y dos vehículos de alta gama. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.