La Policía de South Yorkshire ha confirmado la detención de una mujer de 56 años como sospechosa de asesinato

Una mujer de 56 años procedente de Rotherham ha sido arrestada como sospechosa de la muerte de Russell Watts, un ciudadano inglés de 63 años cuyo cadáver apareció en un hotel de la Candelaria, en Tenerife. El hombre fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Catalonia Punta del Rey el pasado 10 de enero.

Tal y como ha informado la Policía de South Yorkshire, la mujer pertenece bajo custodia policial. “Este es un caso complejo y nuestros pensamientos, en primer lugar, están con la familia, los amigos y los seres queridos de Russell”, ha expresado el inspector jefe Ben Wood.

Wood señala que la investigación “aún está en una etapa inicial” en la que se están llevando a cabo “indagaciones exhaustivas” para reconstruir los hechos que llevaron al fallecimiento de Russell Watts.

El inspector jefe ha pedido colaboración ciudadana e insta a cualquier persona que se alojara en el hotel en el momento que murió el hombre a facilitar cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación. “Incluso el dato más pequeño podría resultar crucial y ruego a cualquiera que sepa algo que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente”, concluyó Wood.

Amigos y familiares del hombre le han rendido homenaje describiéndolo como alguien “inteligente”, un “tipo excelente” y una “leyenda absoluta”, recoge el diario británico ‘The Independent’.

Watts, conocido por sus rastas, era una figura popular en la zona de Thrybergh, en las afueras de Rotherham. Cassie Watts escribió en las redes sociales: “Oh, corazón mío, has dejado un vacío que nadie podrá llenar jamás... Te amo hasta el cielo y de regreso”.

Thrybergh Top Club, un club de trabajadores, escribió: “Russ era un personaje, por decir lo menos, y aportaba energía al club cada vez que entraba. “Russ era querido por todos y será extrañado enormemente por todos los que lo conocieron”.