El acusado, fuera de servicio, dijo que tomó las fotos con fines laborales pero no constan en los sistemas policiales

Un expolicía tuvo la feliz idea de hacerse una serie de selfies en la escena de un crimen de un adolescente. Sorprende el hecho y aún más sus consecuencias, porque Ryan Connolly, de 41 años, fue declarado inocente de mala conducta en un cargo público, según informa el 'Daily Mail'.

El hombre se enfrentaba a cuatro cargos y ha quedado absuelto de todos ellos. El juez Nicholas Dean KC dictaminó que las pruebas de la fiscalía no podían constituir una prueba sólida de que Connolly estuviera cometiendo una mala conducta durante su jornada laboral y, además, sentenció: "Mi conclusión es que la Corona no puede demostrar la mala conducta grave en este caso", dijo el juez. Los fiscales tienen hasta el lunes para considerar si apelarán el fallo.

Un juicio que se produjo después de que el expolicía se realizara una serie de selfies mientras custodiaba el escenario en el que Daniel Gee-Jamieson, de 16 años, fue asesinado en Liverpool, en 2018. No solo eso, sino que guardó las instantáneas y las envío por WhatsApp. Un hecho por el que el propio Connolly afirmó que las fotografías habían sido tomadas con fines laborales, pero estas no habían sido cargadas a los sistemas policiales.

Connolly regresará al mismo tribunal el lunes para ser sentenciado por tres cargos de posesión de imágenes pornográficas extremas, una realidad que él sí admitió. El agente fue despedido formalmente en 2021 de la policía de Merseyside, que describió su comportamiento como "deplorable".

Además de todas las anteriores imágenes encontraron en su teléfono móvil, los agentes hallaron más fotografías de un caracter racista, homofóbico u otras en las que el agente se burlaba de personas discapacitadas. Por último, también han llegado a obtener mensajes donde se demostrada que socializaba con un conocido criminal.