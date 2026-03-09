Las conclusiones del atestado policial ya están en poder de la jueza, pero aún no se han desvelado detalles al respecto

Ainara Fernández, de 19 años, la única superviviente de El Bocal de "sonrisa permanente" y "amante de los animales"

Compartir







SantanderLa tragedia de El Bocal, en Santander, después de que cediese una pasarela que “unía dos pequeños acantilados” al paso de un grupo de siete estudiantes, muriendo seis de ellos, continúa bajo investigación. Aunque la jueza ya tiene en su poder el atestado derivado de las pesquisas policiales realizadas sobre el terreno, las causas exactas del suceso aún no han sido anunciadas. Todo ello mientras continúan las especulaciones, con la principal hipótesis apuntando a una falta de mantenimiento.

Mientras el Ayuntamiento de Santander continúa defendiendo que las tereas relacionadas con la revisión, conservación y mantenimiento de la pasarela y el resto de las estructuras de esa senda costera son responsabilidad de “Costas” porque las obras en esa zona no estaban finalizadas, señalando así al Ministerio de Transición Ecológica, desde el Gobierno han llamado a no generar “más ruido” y dejar que la investigación, judicializada, continúe avanzando y dejando que “los datos hablen por sí solos”.

PUEDE INTERESARTE La versión del policía expedientado tras la tragedia en El Bocal: afirma que no tenía medios para trasladarse a la pasarela

Incógnitas y principales hipótesis sobre las causas de la tragedia de la pasarela de El Bocal

Para dirimir responsabilidades, la jueza encargada del caso cuenta con las conclusiones de la Brigada Provincial de la Policía Judicial y de la Policía Científica, que no dejó de trabajar en el terreno para, en un tiempo récord, poder presentar su atestado sobre los hechos; una tragedia marcada además por el aviso previo de un vecino, justo el día anterior, para alertar al 112 de que la estructura estaba en muy mal estado y podría ser muy peligrosa para cualquiera que pasase sobre ella.

PUEDE INTERESARTE Los dos escenarios principales de la investigación sobre las causas de la tragedia por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander

Junto a esto último, además, se da la circunstancia de que desde el 112 avisaron a la Policía Local, que, sin embargo, no hizo nada para evitar lo ocurrido: ni se desplazó hasta el lugar para supervisar la pasarela ni la cerró al paso. De hecho, el agente que se encargó de contestar a la llamada del 112 ha sido expedientado, como anunció la alcaldesa de Santander, Gema Igual, apuntando a un grave fallo en la “cadena de respuesta”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si bien la propia regidora reconoció que podían “haber evitado” la tragedia, la falta de acción de la Policía Local tras ese aviso no justifica, por otro lado, las causas del derrumbe de la pasarela. Por eso, todas las partes involucradas en la investigación han estado analizando la estructura para tratar de determinarlas. La jueza ya tendría las conclusiones policiales, pero aún no se ha ofrecido detalle alguno.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ayer, como informa El Diario Montañés, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) apenas se limitó a hacer referencia a que ese atestado está en poder de la jueza, sin más detalle al respecto. Por eso, las especulaciones continúan y las hipótesis sobre la mesa siguen siendo las mismas: la que tiene más fuerza en estos momentos, especialmente tras haber solicitado la jueza documentación de la senda costera, apunta a la falta de mantenimiento, pero también hay otras, como la que podría apuntar a un fallo de diseño o de ejecución de la obra que situó ahí la estructura, lo que no tendría por qué ser excluyente respecto a la anterior. Además, y en el otro lado, entre lo que parece mucho más improbable, está la posibilidad de que todo haya sido un accidente fortuito, extraordinario y fatal.