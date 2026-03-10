La letrada del padre ha incidido en que "no está acreditado el daño psicológico a los niños"

La situación de los niños de la 'casa de los horrores' de Oviedo: "siguen con tratamiento psicológico" y "no serán adoptados en un futuro cercano"

Oviedo"Aquí no hay ninguna casa de los horrores", ha asegurado este martes Javier Muñoz, uno de los abogados que defiende al matrimonio alemán que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de la capital asturiana, cuyo juicio se va a llevar a cabo a puerta cerrada entre hoy y mañana en la Audiencia Provincial de Oviedo.

"Es una situación muy compleja y no hay ninguna casa de los errores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario, una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario, que se ha volcado en sus hijos de una manera, quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal", ha subrayado.

Lo ha asegurado minutos antes de la hora fijada para el inicio de un juicio que se va a celebrar a puerta cerrada "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" según acordó el tribunal, aunque sí podrán entrar en la sala representantes del Consulado de Estados Unidos, ya que la madre de los pequeños tiene doble nacionalidad.

Ambos se enfrentan a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, delitos que niega la defensa, que pide su libre absolución y aspira a que, en un futuro, la pareja pueda recuperar la custodia y darse la reunificación familiar.

Miedo infundado a un hipotético contagio

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 a sus hijos, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, el matrimonio, que fue detenido el 28 de abril del pasado año, encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.

Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud, según mantiene la Fiscalía.

Bautizada por los medios de comunicación como la 'casa de los horrores', el abogado de la madre, Javier Muñoz Pereira, y la del padre, Elena González, niegan que pueda tratarse en esos términos un caso que, en su opinión, debió ser tratado desde un principio por los servicios sociales del Principado de forma gradual y no por la vía penal.

Los motivos por los que la familia decidió aislarse del mundo serán objeto de un juicio que, según Muñoz, los letrados de la defensa piensan que a va a saldarse con la absolución de los progenitores, "con independencia de que los servicios sociales sigan apoyando a este matrimonio".

La letrada del padre ha incidido en que "no está acreditado el daño psicológico a los niños", que se encuentran bajo tutela del Principado, que están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón y aprendiendo el castellano.

Los padres "no son unos delincuentes", ha añadido la abogada, que ha incidido en que las circunstancias en las que se encuentran emocionalmente son las de "cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión" y que además lleva separado de sus hijos desde hace casi un año.

Durante la sesión de hoy está previsto que declaren los policías locales y guardias civiles que intervinieron en la detención de los padres, y los que llevaron a cabo el registro de la vivienda al día siguiente, así como los trabajadores sociales que participaron en dicha actuación.

Previamente, los letrados de la defensa tienen previsto plantear una cuestión de nulidad porque consideran que la entrada y registro que se llevó a cabo en la vivienda no se efectuó conforme a ley.

La declaración de los padres está prevista que se lleve a cabo mañana, antes de que se de por concluida la vista oral con la exposición de las conclusiones definitivas de Fiscalía y acusación particular, que ejerce el Gobierno asturiano a través de la Letrada del Menor, que pide la misma pena que el ministerio público.