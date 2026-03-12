Contaba con graves antecedentes previos por secuestro y había salido recientemente de prisión

El acusado de provocar el incendio mortal de Miranda salió de prisión hace 20 días: ha participado esposado en el registro

BurgosMiranda del Ebro permanece bajo tres días de luto oficial tras el trágico incendio provocado en el que han muerto tres mujeres. Confirmado por el Ministerio de Igualdad como un caso de violencia machista, un hombre que se entregó a las autoridades y que cuenta con graves antecedentes por secuestro ha sido detenido como acusado de los hechos. Entre las fallecidas estaba su expareja, de 58 años. No soportaba que hubiese roto la relación y le rechazara en varias ocasiones.

El autor del incendio, según las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad de las inmediaciones del edificio en que ocurrió todo, en el número 10 de la calle La Fuente, muy céntrica y ubicada justo detrás del Ayuntamiento, vertió líquido inflamable en el interior del portal del inmueble y prendió fuego, incendiando unos colchones que se encontraban en el interior, lo que habría servido de combustible para alimentar las llamas, generando además “un humo tóxico y denso” que se extendió por la escalera, como explicó ayer el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Como consecuencia, tres mujeres murieron: una madre de 78 años y su hija, –de 58 y expareja del detenido–, así como una joven de 24 que falleció en el hospital. Además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años.

El detenido por el trágico incendio de Miranda del Ebro acababa de salir de prisión

El considerado, según todos los indicios, como autor del incendio, un hombre de 60 años, oriundo de Meruelo, Cantabria, acababa además de salir de prisión. Estaba cumpliendo condena por intentar secuestrar a una mujer en un piso okupado de Miranda de Ebro en noviembre de 2023, y no era ese el único antecedente flagrante de este tipo. De hecho, había sido condenado también en 2015 por raptar durante 14 horas a una niña de 9 años, de la que abusó sexualmente.

Por este último caso, el acusado del incendio en Miranda del Ebro fue condenado a una pena de 6 años de cárcel por detención ilegal y abuso sexual, volviendo a quedar en libertad el 4 de diciembre de 2021.

Por el segundo caso, el de 2023, tras retener a un mujer en su domicilio atándola con una cadena en el cuello y las piernas, fue condenado a un año y siete meses de detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia y lesiones leves, pero los jueces le absolvieron de un presunto delito de agresión sexual. La víctima consiguió escapar y llegar hasta un hospital, donde descubrieron que estaba encadenada y se destapó el caso, que ahora está también en el foco ante una condena muy leve habida cuenta de los gravísimos antecedentes que ya tenía.

Ahora, después de presuntamente provocar un incendio en el que han muerto tres mujeres, y entre ellas su expareja, la situación es todavía más crítica, dolorosa e indignante. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer, miércoles 11 de marzo, que el detenido había estado controlado por el sistema VioGén.

El acusado del incendio mortal de Miranda del Ebro no soportaba la ruptura con su expareja

Según fuentes de la investigación citadas por el diario El Mundo, el detenido habría provocado el incendio después de que una de las víctimas, su expareja Dolores, la mujer de 58 años fallecida junto a su madre, le hubiese rechazado en varias ocasiones después de haber roto la relación.

Llevando sus intenciones de acceder a ella hasta la “obsesión” y el acoso, instantes previos a que decidiese provocar el incendio mortal, el acusado mantuvo, de hecho, una discusión con la mujer. Fue, según las citadas fuentes, a alrededor de las 17:30 horas de la tarde y en el rellano de la escalera del edificio, en el que se encontraban 13 personas.

Según los vecinos, en ese momento estaba “muy ebrio” y estaba “molestando” a la mujer, que habría tratado de tranquilizarlo hasta conseguir que se marchase. Sin embargo, el detenido no se quedó ahí, porque más tarde, sobre las 21:30, volvería para perpetrar el incendio que acabaría con la vida de su expareja, su madre y otra mujer más, –la joven de 24 años de nacionalidad colombiana a la que intentaron reanimar en vano, muriendo en el hospital–.

Las tres víctimas murieron por inhalación del humo tóxico que se generó en el inmueble, mientras el resto de vecinos que resultaron heridos también fueron intoxicados. Mientras, la investigación abierta por las autoridades y los bomberos confirmarían la intencionalidad en el fuego: el presunto autor empleó líquido inflamable, prendió fuego a los colchones y culminó su macabro acto. Después, se fue a un piso cercano, mientras el relato de los vecinos y sus antecedentes pronto le situarían como principal sospechoso.