Tres jóvenes ratifican ante el juez sus denuncias de agresión sexual al actor Juan Codina

El caso saltó a la luz en noviembre de 2024, cuando Miranda Yorch, una exalumna de la escuela del actor, denunció que Codina la había violado

Detenido el enfermero de un instituto de Leganés, en Madrid, por agredir sexualmente a seis menores

Compartir







Tres jóvenes han ratificado en un juzgado madrileño sus denuncias de agresión sexual por el actor Juan Codina cuando eran alumnas de su centro de interpretación, en uno de los casos mediante una violación en 2019.

La titular del juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha tomado declaración este jueves a las tres denunciantes en la causa que abrió el pasado mes de noviembre por presuntas agresiones sexuales, y las tres se han ratificado en los hechos que denunciaron, han informado a EFE fuentes jurídicas.

PUEDE INTERESARTE Quién es Juan Antonio Codina, el actor y director acusado de violar a una actriz de 19 años

El caso saltó a la luz en noviembre de 2024, cuando Miranda Yorch, una exalumna del centro 'Estudio Juan Codina' denunció en redes sociales que el conocido actor, fundador de la escuela y profesor en la misma, la había violado.

La defensa considera la agresión, pero con "contradicciones"

La dirección de la escuela despidió a Codina inmediatamente, según informó en un comunicado. Esa agresión sexual habría ocurrido en el curso 2019-2020 cuando Yorch era alumna del centro y tenía 19 años. En el año 2021 acabó su formación en el citado estudio.

Tras esa denuncia se interpusieron otras dos y todas las ha aunado el juzgado de instrucción número 20 de Plaza de Castilla, que ya tomó declaración a Codina, quien negó los hechos que se le imputan, según ha explicado su abogado, Alfredo Arrién, que ha anunciado que prevé que el actor vuelva a declarar próximamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para este letrado la denunciante principal, Miranda Yorch, ha ratificado lo que considera una agresión sexual pero con "contradicciones" y reconociendo que ese día ambos habían tomado alcohol y drogas y que "cuando ella le manifiesta que pare, él para".

Una relación sentimental durante meses

Ha puesto de relieve que tras ese episodio ella y Juan Codina mantuvieron una relación sentimental durante varios meses. "Entendemos que hay un ánimo espúreo por no haberla ayudado a convertirse en una gran estrella, como (Codina) lo ha hecho con Carmen Machi o con Hugo Silva, por ejemplo", ha añadido el abogado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sobre las otras dos denuncias Arrién ha explicado que fueron interpuestas después de que se crease un grupo con la intención de poner "una denuncia colectiva por las prácticas que ocurrían en la en la escuela" debido a un intenso método de interpretación.

En este sentido ha precisado que una segunda joven lo que denuncia realmente es que la habían abofeteado en una escena, por lo que entiende que el delito sería en todo caso un delito leve de lesiones que estaría prescrito.

Sobre la tercera denunciante ha explicado que asegura que Codina la abrazó y le intentó dar un beso, pero ella se apartó y no lo logró. Este letrado ha detallado que Juan Codina ha decidido jubilarse y está "en una fase de reflexión sobre su vida personal y el consumo de sustancias". Tras estas declaraciones es previsible que la jueza llame como testigos a varias de las personas que pudieron presenciar los hechos que se denuncian.